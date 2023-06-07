Недавно Twitter расширил окно редактирования с 30 минут до одного часа для своих платных подписчиков Blue. Это обновление предлагает пользователям более значительный запас времени для редактирования твитов, что облегчает исправление ошибок и внесение необходимых корректировок.

Чтобы поделиться новостью, компания отредактировала твит в течение одной минуты после его первоначального размещения.

Twitter впервые представил кнопку редактирования платным пользователям в сентябре 2021 года после нескольких лет ожидания. Первоначально эти пользователи получили разрешение редактировать свои твиты до пяти раз в течение указанного срока.

Подписчики Twitter Blue по-прежнему могут воспользоваться функцией отмены твита, которая позволяет отменить твит в течение 30 секунд после нажатия кнопки отправки. Эта дополнительная функция дает пользователям возможность пересмотреть свои твиты перед их публикацией.

Под руководством Элона Маска Twitter подталкивает создателей к более активному использованию платформы, расширяя различные функции. В феврале Twitter увеличил лимит символов для твитов платных пользователей до 4 000 символов, а в апреле - до 10 000 символов.

Twitter также расширил возможности загрузки видео для подписчиков Blue. В декабре пользователи получили возможность загружать видео длиной 60 минут. Затем в марте последовало обновление, позволяющее загружать двухчасовые видео для платных пользователей.

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