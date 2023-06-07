Twitter最近将其编辑窗口从30分钟延长到1小时，以适应其付费的Blue用户。这一更新为用户提供了更可观的编辑推文的余地，使其更容易纠正错误并根据需要进行调整。

在一个巧妙的公告中，该公司在最初发布的一分钟内编辑了一条推文来分享这一消息。

经过多年的期待，Twitter在2021年9月首次向付费用户推出了编辑按钮。最初，这些用户被允许在规定时间内最多编辑五次他们的推文。

推特蓝用户仍然可以利用撤销推文的功能，该功能允许在按下发送按钮后30秒内取消推文。这一新增功能为用户在发布推文之前重新考虑自己的推文提供了灵活性。

在埃隆-马斯克的领导下，Twitter一直在通过扩大各种功能来推动创作者更多地参与到平台中。今年2月，Twitter将付费用户推文的字符限制提高到4000个字符，然后在4月进一步提高到10000个字符。

推特还为蓝色用户推出了改进的视频上传功能。12月，用户获得了上传60分钟长视频的能力。此后，3月份的更新允许付费会员上传两小时的视频。

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