Twitter kısa bir süre önce ödeme yapan Blue abonelerini karşılamak için düzenleme penceresini 30 dakikadan bir saate çıkardı. Bu güncelleme, kullanıcılara tweet'leri düzenlemek için daha önemli bir marj sunarak hataları düzeltmeyi ve gerektiğinde ayarlamalar yapmayı kolaylaştırıyor.

Akıllıca bir duyuruyla şirket, haberi paylaşmak için orijinal gönderisinden sonraki bir dakika içinde bir tweet'i düzenledi.

Twitter, düzenleme düğmesini yıllarca süren beklentinin ardından ilk olarak Eylül 2021'de ücretli kullanıcıların hizmetine sundu. Başlangıçta, bu kullanıcılara, tweet'lerini belirtilen zaman dilimi içinde beş defaya kadar düzenleme izni verildi.

Twitter Blue aboneleri, gönder düğmesine bastıktan sonra 30 saniye içinde bir tweet'in iptal edilmesini sağlayan tweet'i geri alma işlevinden yararlanmaya devam edebilir. Bu eklenen özellik, kullanıcılara tweet'lerini göndermeden önce yeniden gözden geçirme esnekliği sağlar.

Elon Musk'ın liderliğinde Twitter, çeşitli özellikleri genişleterek içerik oluşturucuları platformla daha fazla etkileşim kurmaya zorluyor. Şubat ayında Twitter, ücretli kullanıcı tweet'leri için karakter sınırını 4.000 karaktere yükseltti ve ardından Nisan ayında sınırı daha da 10.000 karaktere çıkardı.

Twitter, Blue aboneleri için geliştirilmiş video yükleme özelliklerini de kullanıma sundu. Aralık ayında, kullanıcılara 60 dakikalık videolar yükleme olanağı verildi. Bunu, Mart ayında ücretli üyeler için iki saatlik video yüklemelerine izin veren bir güncelleme izledi.

Web ve mobil uygulamalarını tanıtmak için sosyal medya platformlarından yararlanmak isteyen AppMaster kullanıcıları, Twitter Blue ile artırılmış düzenleme esnekliğinden ve genişletilmiş tweet özelliklerinden yararlanabilir. Kodsuz bir uygulama oluşturucunun ve AppMaster gibi entegre bir platformun gücünden yararlanan girişimciler, Twitter gibi platformların kullanıcı katılımını artırmak için sunduğu birçok avantajdan yararlanırken uygulamaları hızla oluşturup dağıtabilir.