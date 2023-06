Twitter ha recentemente esteso la finestra di modifica da 30 minuti a un'ora per venire incontro agli abbonati paganti di Blue. Questo aggiornamento offre agli utenti un margine più ampio per la modifica dei tweet, rendendo più facile correggere gli errori e apportare le modifiche necessarie.

Con un annuncio intelligente, l'azienda ha modificato un tweet entro un minuto dalla sua pubblicazione originale per condividere la notizia.

Twitter ha introdotto per la prima volta il pulsante di modifica per gli utenti a pagamento nel settembre 2021, dopo anni di anticipazioni. Inizialmente, a questi utenti è stato concesso il permesso di modificare i loro tweet fino a cinque volte entro un determinato periodo di tempo.

Gli abbonati a Twitter Blue possono ancora usufruire della funzione di annullamento del tweet, che consente di cancellare un tweet entro 30 secondi dalla pressione del pulsante di invio. Questa funzione aggiuntiva offre agli utenti la flessibilità di riconsiderare i propri tweet prima di pubblicarli.

Sotto la guida di Elon Musk, Twitter ha spinto i creatori a impegnarsi di più con la piattaforma ampliando varie funzioni. A febbraio, Twitter ha aumentato il limite di caratteri per i tweet degli utenti a pagamento a 4.000 caratteri, per poi portarlo ulteriormente a 10.000 caratteri in aprile.

Twitter ha anche migliorato le funzionalità di caricamento dei video per gli abbonati Blue. A dicembre, gli utenti hanno ottenuto la possibilità di caricare video della durata di 60 minuti. A marzo è seguito un aggiornamento che consente ai membri a pagamento di caricare video della durata di due ore.

