Contrôle et sécurité améliorés dans la version GitHub Enterprise Server 3.10

Le secteur du développement logiciel a récemment connu des changements notables avec l'introduction de GitHub Enterprise Server 3.10. Les parties prenantes, y compris les administrateurs et les développeurs, devraient bénéficier des avantages de protocoles de sécurité renforcés, de mesures de conformité renforcées et d'un contrôle accru sur les référentiels.

Lancé le 29 août, GitHub Enterprise Server 3.10 représente la dernière mise à niveau de la plateforme GitHub spécialement conçue pour le développement de logiciels internes au sein des entreprises. La plateforme utilise Git pour le contrôle de version, APIs, les intégrations et de nombreux instruments de productivité.

Pour rationaliser la planification et les procédures de travail, la version intègre GitHub Projects dans le domaine de disponibilité générale. Cet outil crée un espace de travail interactif ressemblant à une feuille de calcul en direct, doté de fonctionnalités permettant de filtrer, regrouper et trier les demandes d'extraction et les problèmes.

La version 3.10 introduit également des règles de protection personnalisées pour GitHub Actions garantissant des déploiements sécurisés. De plus, il introduit un mécanisme innovant de contrôle des politiques sur les coureurs pour une mise en œuvre optimisée des tâches. Les utilisateurs sont en outre assistés par un processus de configuration par défaut intégré qui facilite l'analyse du code, une fonctionnalité de GitHub Advanced Security, visant à détecter les vulnérabilités dans différents référentiels en quelques clics seulement. Cela permet de suivre la couverture de sécurité et les risques au niveau de l'entreprise, garantissant ainsi des mesures de sécurité renforcées.

Les développeurs peuvent utiliser GitHub Enterprise Server via Enterprise.github.com, avec des options permettant d'utiliser des déploiements sur site et dans le cloud. Testez-les grâce à la disponibilité des essais gratuits proposés.

En tenant les utilisateurs informés et en planifiant les futures mises à niveau, GitHub Enterprise Server 3.10 a jeté les bases de la dépréciation prochaine des discussions d'équipe prévue pour la version 3.12. Les utilisateurs sont alertés de la dépréciation via une bannière placée au-dessus des discussions d'équipe et reçoivent des liens vers des outils appropriés pour migrer vers GitHub Discussions.

