Улучшенный контроль и безопасность в версии GitHub Enterprise Server 3.10

В секторе разработки программного обеспечения недавно произошли заметные изменения с появлением GitHub Enterprise Server 3.10. Заинтересованные стороны, включая администраторов и разработчиков, намерены воспользоваться преимуществами усиленных протоколов безопасности, усиления мер по обеспечению соответствия и усиленного контроля над репозиториями.

GitHub Enterprise Server 3.10, запущенный 29 августа, представляет собой новейшее обновление платформы GitHub, специально разработанное для собственной разработки программного обеспечения на предприятиях. Платформа использует Git для контроля версий, APIs, интеграции и многочисленных инструментов повышения производительности.

Чтобы упростить планирование и рабочие процедуры, в этом выпуске GitHub Projects становятся общедоступными. Этот инструмент создает интерактивное рабочее пространство, напоминающее живую электронную таблицу, с возможностями фильтрации, группировки и сортировки запросов на включение и проблем.

Версия 3.10 также вводит специальные правила защиты для GitHub Actions, гарантирующие безопасное развертывание. Кроме того, он представляет инновационный механизм политического контроля над участниками для оптимизации выполнения заданий. Пользователям дополнительно помогает интегрированный процесс настройки по умолчанию, который облегчает сканирование кода, функция GitHub Advanced Security, направленная на обнаружение уязвимостей в различных репозиториях всего несколькими щелчками мыши. Это позволяет отслеживать уровень безопасности и риски на уровне предприятия, обеспечивая повышенные меры безопасности.

Разработчики могут использовать GitHub Enterprise Server через сайт Enterprise.github.com с возможностью развертывания на месте или в облаке. Проверьте их, воспользовавшись бесплатными пробными версиями.

Информируя пользователей и планируя будущие обновления, GitHub Enterprise Server 3.10 заложил основу для предстоящего прекращения поддержки групповых обсуждений, запланированных для версии 3.12. Пользователи уведомляются об устаревании с помощью баннера, размещенного поверх групповых обсуждений, и им предоставляются подходящие ссылки на инструменты для перехода на GitHub Discussions.

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