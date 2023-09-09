GitHub Enterprise Server 3.10 Sürümünde Gelişmiş Kontrol ve Güvenlik

Yazılım geliştirme sektörü son zamanlarda GitHub Enterprise Server 3.10 piyasaya sürülmesiyle dikkate değer değişiklikler gördü. Yöneticiler ve geliştiriciler de dahil olmak üzere paydaşlar, güçlendirilmiş güvenlik protokollerinin, artırılmış uyumluluk önlemlerinin ve veri havuzları üzerinde artırılmış kontrolün avantajlarından yararlanmaya hazırlanıyor.

29 Ağustos'ta lansmanı yapılan GitHub Enterprise Server 3.10, GitHub kurumlardaki şirket içi yazılım geliştirme için özel olarak tasarlanmış platformunun en son yükseltmesini temsil ediyor. Platform, sürüm kontrolü, APIs, entegrasyonlar ve çok sayıda üretkenlik aracı için Git kullanıyor.

Sürüm, planlamayı ve çalışma prosedürlerini kolaylaştırmak için GitHub Projects genel kullanılabilirlik alanına getiriyor. Bu araç, çekme isteklerini ve sorunlarını filtreleme, gruplandırma ve sıralama yeteneklerine sahip, canlı bir elektronik tabloya benzeyen etkileşimli bir çalışma alanı oluşturur.

3.10 sürümü aynı zamanda GitHub Actions için güvenli dağıtımları garanti eden özel koruma düzenlemeleri de sunuyor. Ayrıca, optimize edilmiş iş uygulaması için koşucular üzerinde yenilikçi bir politika kontrol mekanizması sunar. Kullanıcılara GitHub Advanced Security bir özelliği olan ve yalnızca birkaç tıklamayla farklı depolardaki güvenlik açıklarını tespit etmeyi amaçlayan kod taramayı kolaylaştıran entegre bir varsayılan kurulum süreciyle de yardımcı olunur. Bu, güvenlik kapsamının ve riskin kurumsal düzeyde izlenmesine olanak tanıyarak daha yüksek güvenlik önlemleri alınmasını sağlar.

Geliştiriciler, yerinde ve bulut tabanlı dağıtımları kullanma seçenekleriyle, kurumsal.github.com aracılığıyla GitHub Enterprise Server kullanabilir. Sunulan ücretsiz deneme seçenekleriyle bunları test edin.

Kullanıcıları bilgilendiren ve gelecekteki yükseltmeleri planlayan GitHub Enterprise Server 3.10 3.12 sürümü için planlanan ekip tartışmalarının yakında kullanımdan kaldırılmasının temellerini oluşturdu. Kullanıcılar, ekip tartışmalarının üzerine yerleştirilen bir başlık aracılığıyla kullanımdan kaldırılma konusunda uyarılır ve GitHub Discussions geçiş için uygun araç bağlantıları sağlanır.

Uygulama geliştirme alanında öncü olan GitHub gibi AppMaster platformu, Git, API ve tekliflerini geliştiren diğer araçları entegre eder. Platform, çeşitli kodsuz/arka uç araçları arasında kolay arka uç, mobil ve web uygulaması oluşturmaya yönelik benzersiz çözümler sunar.