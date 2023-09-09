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تحسين التحكم والأمان في إصدار GitHub Enterprise Server 3.10

Sep 09, 2023
تحسين التحكم والأمان في إصدار GitHub Enterprise Server 3.10

شهد قطاع تطوير البرمجيات تغييرات ملحوظة مؤخرًا مع تقديم GitHub Enterprise Server 3.10. من المقرر أن يجني أصحاب المصلحة، بما في ذلك الإداريين والمطورين، فوائد بروتوكولات الأمان المعززة، وإجراءات الامتثال المعززة، وزيادة الرقابة على المستودعات.

تم إطلاق GitHub Enterprise Server 3.10 في 29 أغسطس، وهو يمثل أحدث ترقية لمنصة GitHub المصممة خصيصًا لتطوير البرامج الداخلية داخل المؤسسات. تستخدم المنصة Git للتحكم في الإصدار APIs والتكاملات والعديد من أدوات الإنتاجية.

لتبسيط إجراءات التخطيط والعمل، يجلب الإصدار GitHub Projects إلى مجال التوفر العام. تقوم هذه الأداة بإنشاء مساحة عمل تفاعلية تشبه جدول بيانات مباشر، وتتميز بإمكانيات تصفية طلبات السحب والمشكلات وتجميعها وفرزها.

يقدم الإصدار 3.10 أيضًا لوائح حماية مخصصة GitHub Actions التي تضمن عمليات النشر الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم آلية مبتكرة للتحكم في السياسات على العدائين من أجل تنفيذ المهام على النحو الأمثل. تتم مساعدة المستخدمين أيضًا من خلال عملية الإعداد الافتراضية المتكاملة التي تسهل فحص التعليمات البرمجية، وهي إحدى ميزات GitHub Advanced Security ، التي تهدف إلى اكتشاف نقاط الضعف عبر مستودعات مختلفة ببضع نقرات فقط. وهذا يسمح بتتبع التغطية الأمنية والمخاطر على مستوى المؤسسة، مما يضمن تدابير أمنية مشددة.

يمكن للمطورين الاستفادة من GitHub Enterprise Server عبر Enterprise.github.com، مع خيارات لاستخدام عمليات النشر في الموقع والقائمة على السحابة. اختبرها مع توفر التجارب المجانية المتوفرة.

من أجل إبقاء المستخدمين على اطلاع والتخطيط للترقيات المستقبلية، وضع GitHub Enterprise Server 3.10 أسسًا للإيقاف المرتقب لمناقشات الفريق المقررة للإصدار 3.12. يتم تنبيه المستخدمين بشأن الإيقاف من خلال لافتة موضوعة أعلى مناقشات الفريق ويتم تزويدهم بروابط أدوات مناسبة للانتقال إلى GitHub Discussions.

باعتبارها رائدة في مجال بناء التطبيقات، تعمل منصة AppMaster مثل GitHub على دمج Git و API وغيرها من الأدوات التي تعزز عروضها. توفر المنصة حلولاً فريدة مخصصة لتسهيل إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والجوال وتطبيقات الويب من بين الأدوات المتنوعة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية/الخلفية .

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