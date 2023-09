Controle e segurança aprimorados na versão 3.10 do GitHub Enterprise Server

O setor de desenvolvimento de software passou por mudanças notáveis ​​recentemente com a introdução do GitHub Enterprise Server 3.10. As partes interessadas, incluindo administradores e desenvolvedores, deverão colher os benefícios de protocolos de segurança reforçados, medidas de conformidade intensificadas e maior controle sobre os repositórios.

Lançado em 29 de agosto, o GitHub Enterprise Server 3.10 representa a atualização mais recente da plataforma GitHub especialmente adaptada para desenvolvimento interno de software em empresas. A plataforma emprega Git para controle de versão, APIs, integrações e vários instrumentos de produtividade.

Para agilizar o planejamento e os procedimentos de trabalho, o lançamento traz GitHub Projects para o domínio de disponibilidade geral. Esta ferramenta cria um espaço de trabalho interativo semelhante a uma planilha dinâmica, com recursos para filtrar, agrupar e classificar solicitações pull e problemas.

A versão 3.10 também introduz regulamentos de proteção personalizados para GitHub Actions, garantindo implantações seguras. Além disso, introduz um mecanismo inovador de controle de políticas sobre os corredores para uma implementação otimizada do trabalho. Os usuários são ainda auxiliados por um processo de configuração padrão integrado que facilita a verificação de código, um recurso do GitHub Advanced Security, que visa detectar vulnerabilidades em diferentes repositórios com apenas alguns cliques. Isso permite o rastreamento da cobertura e dos riscos de segurança em nível empresarial, garantindo medidas de segurança reforçadas.

Os desenvolvedores podem utilizar o GitHub Enterprise Server através de enterprise.github.com, com opções para empregar implantações no local e baseadas na nuvem. Teste-os com a disponibilidade de testes gratuitos oferecidos.

Mantendo os usuários informados e planejando atualizações futuras, o GitHub Enterprise Server 3.10 estabeleceu as bases para a futura descontinuação das discussões em equipe previstas para a versão 3.12. Os usuários são alertados sobre a descontinuação por meio de um banner colocado no topo das discussões da equipe e recebem links de ferramentas adequadas para migrar para o GitHub Discussions.

