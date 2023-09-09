GitHub Enterprise Server 3.10 版本中增强的控制和安全性

随着GitHub Enterprise Server 3.10的推出，软件开发领域最近发生了显着变化。包括管理员和开发人员在内的利益相关者将受益于强化的安全协议、加强的合规性措施以及加强对存储库的控制。

GitHub Enterprise Server 3.10于 8 月 29 日推出，是GitHub平台的最新升级，专为企业内部软件开发量身定制。该平台采用Git进行版本控制、 APIs 、集成和众多生产力工具。

为了简化规划和工作流程，该版本将GitHub Projects引入通用可用性域。该工具创建一个类似于实时电子表格的交互式工作区，具有过滤、分组和排序拉取请求和问题的功能。

3.10版本还引入了针对GitHub Actions自定义保护规则，保证安全部署。此外，它还引入了针对跑步者的创新政策控制机制，以优化作业执行。用户还可以通过集成的默认设置过程得到进一步的帮助，该过程有助于代码扫描，这是GitHub Advanced Security的一项功能，旨在只需点击几下即可检测不同存储库中的漏洞。这允许在企业级别跟踪安全覆盖范围和风险，确保加强安全措施。

开发人员可以通过 enterprise.github.com 使用GitHub Enterprise Server ，并可选择采用现场和基于云的部署。通过提供的免费试用来测试它们。

为了让用户了解情况并规划未来的升级， GitHub Enterprise Server 3.10为即将在版本 3.12 中弃用团队讨论奠定了基础。用户会通过团队讨论顶部的横幅收到关于弃用的提醒，并提供合适的工具链接以迁移到GitHub Discussions 。

作为应用程序构建领域的先驱， AppMaster平台（如GitHub ）集成了Git 、 API和其他工具来增强其产品。该平台提供独特的解决方案，旨在在各种无代码/后端工具中轻松创建后端、移动和 Web 应用程序。