Controllo e sicurezza migliorati nella versione GitHub Enterprise Server 3.10

Il settore dello sviluppo software ha visto recentemente notevoli cambiamenti con l'introduzione di GitHub Enterprise Server 3.10. Le parti interessate, inclusi amministratori e sviluppatori, sono destinate a raccogliere i vantaggi di protocolli di sicurezza rafforzati, misure di conformità rafforzate e controllo rafforzato sui repository.

Lanciato il 29 agosto, GitHub Enterprise Server 3.10 rappresenta l'ultimo aggiornamento della piattaforma GitHub appositamente studiato per lo sviluppo software interno alle aziende. La piattaforma utilizza Git per il controllo della versione, APIs, integrazioni e numerosi strumenti di produttività.

Per semplificare la pianificazione e le procedure di lavoro, la versione porta GitHub Projects nel dominio di disponibilità generale. Questo strumento crea uno spazio di lavoro interattivo simile a un foglio di calcolo attivo, con funzionalità per filtrare, raggruppare e ordinare richieste e problemi pull.

La versione 3.10 introduce anche norme di protezione personalizzate per GitHub Actions che garantiscono implementazioni sicure. Inoltre, introduce un innovativo meccanismo di controllo delle politiche sui corridori per un’implementazione ottimizzata del lavoro. Gli utenti vengono ulteriormente assistiti con un processo di configurazione predefinito integrato che facilita la scansione del codice, una funzionalità di GitHub Advanced Security, volta a rilevare le vulnerabilità tra diversi repository con solo pochi clic. Ciò consente il monitoraggio della copertura e del rischio di sicurezza a livello aziendale, garantendo misure di sicurezza rafforzate.

Gli sviluppatori possono utilizzare GitHub Enterprise Server tramite enterprise.github.com, con opzioni per utilizzare distribuzioni in loco e basate su cloud. Mettili alla prova con la disponibilità di prove gratuite in offerta.

Mantenendo gli utenti informati e pianificando futuri aggiornamenti, GitHub Enterprise Server 3.10 ha gettato le basi per l'imminente deprecazione delle discussioni di gruppo previste per la versione 3.12. Gli utenti vengono avvisati della deprecazione tramite un banner posizionato in cima alle discussioni del team e vengono forniti collegamenti agli strumenti adeguati per la migrazione a GitHub Discussions.

In qualità di pioniere nel campo della creazione di app, la piattaforma AppMaster come GitHub integra Git, API e altri strumenti che migliorano le sue offerte. La piattaforma offre soluzioni uniche destinate alla creazione semplice di backend, dispositivi mobili e app Web tra vari strumenti senza codice/backend .