Lancement de Red Hat JBoss EAP 8 : nouveaux horizons dans le déploiement d'applications Jakarta EE

Red Hat, leader mondial des solutions open source, a introduit une mise à jour intéressante de sa plateforme d'applications d'entreprise JBoss (JBoss EAP). La version 8 offre des fonctionnalités avancées pour la création et le déploiement transparents d'applications Jakarta EE, renforçant ainsi sa position en tant que ressource indispensable pour les développeurs.

Le point culminant de cette nouvelle version est sa prise en charge de Jakarta EE 10, l'itération la plus récente et la plus sophistiquée de la plate-forme. Cette incorporation représente l'engagement de Red Hat à rester à la pointe des dernières normes de l'industrie, garantissant ainsi que les développeurs utilisant JBoss EAP ont accès à une technologie de pointe.

La transformation ne s'arrête pas là ; JBoss EAP 8 introduit un système de provisionnement révolutionnaire, rationalisant le processus de déploiement dans divers environnements. Qu'il s'agisse de matériel sur site, de paysages virtuels, d'écosystèmes cloud ou au sein de l'environnement Red Hat OpenShift, cette mise à jour promet une cohérence et des opérations rationalisées, réduisant ainsi l'écart entre les paramètres de développement et de production.

Outre l'adaptabilité environnementale améliorée, Red Hat s'est concentré sur l'optimisation des interactions avec le cloud. La dernière itération de JBoss EAP accorde aux développeurs plus d'autorité pour sculpter leurs déploiements sur Red Hat OpenShift, tandis que le nouveau plugin JBoss EAP Maven simplifie les entreprises de configuration.

Les progrès en matière de sécurité ont également été au premier plan des priorités de Red Hat. En intégrant désormais nativement la prise en charge d'OpenID Connect, Red Hat facilite l'intégration avec des plates-formes conformes, tout en supprimant les cadres de sécurité archaïques pour renforcer les mécanismes de défense de JBoss EAP.

Avec des nouveautés supplémentaires telles qu'une boîte à outils de migration raffinée, la prise en charge des packs de fonctionnalités de sources de données et JBoss EAP XP 5.0, Red Hat JBoss EAP 8 se présente comme un modèle de modernisation. Joe Fernandes, vice-président et directeur général de Red Hat, souligne la valeur de la plateforme en déclarant : « La modernisation des applications continue d'être une priorité absolue pour les clients... Red Hat JBoss EAP 8 offre des améliorations qui offrent une intégration de sécurité améliorée et réduisent les frais opérationnels. ... pour tirer parti des plates-formes cloud natives qui fournissent une base connectée permettant aux applications de fonctionner de manière transparente dans tous les environnements.

Des plates-formes comme AppMaster, qui privilégient l'efficacité et la flexibilité dans le développement d'applications, s'alignent sur la vision de Red Hat de plates-formes innovantes prenant en charge un déploiement transparent dans divers environnements, propulsant ainsi davantage la révolution no-code pour les entreprises de toutes tailles.