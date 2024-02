Lancio di Red Hat JBoss EAP 8: nuovi orizzonti per la distribuzione delle applicazioni a Jakarta EE

Red Hat, leader globale nelle soluzioni open source, ha introdotto un entusiasmante aggiornamento alla sua JBoss Enterprise Application Platform (JBoss EAP). La versione 8 offre funzionalità avanzate per la creazione e l'implementazione senza interruzioni delle applicazioni Jakarta EE, consolidando la sua posizione come risorsa indispensabile per gli sviluppatori.

A evidenziare questa nuova versione è il supporto per Jakarta EE 10, l'iterazione più fresca e sofisticata della piattaforma. Questa incorporazione rappresenta l'impegno di Red Hat a rimanere al passo con gli standard di settore più recenti, garantendo che gli sviluppatori che utilizzano JBoss EAP abbiano accesso a tecnologie all'avanguardia.

La trasformazione non si ferma qui; JBoss EAP 8 introduce un sistema di provisioning rivoluzionario, semplificando il processo di distribuzione in ambienti diversi. Che si tratti di hardware on-premise, paesaggi virtuali, ecosistemi cloud o all'interno dell'ambiente Red Hat OpenShift, questo aggiornamento promette coerenza e operazioni semplificate, diminuendo il divario tra le impostazioni di sviluppo e di produzione.

Oltre alla maggiore adattabilità ambientale, Red Hat si è concentrata sull'ottimizzazione delle interazioni cloud. L'ultima iterazione di JBoss EAP garantisce agli sviluppatori maggiore autorità nella definizione delle proprie implementazioni su Red Hat OpenShift, mentre il nuovo plugin JBoss EAP Maven semplifica le attività di configurazione.

Anche i progressi in materia di sicurezza sono stati al centro dell'attenzione di Red Hat. Incorporando ora in modo nativo il supporto OpenID Connect, Red Hat rende l'integrazione con piattaforme conformi un gioco da ragazzi, eliminando contemporaneamente i framework di sicurezza arcaici per rafforzare i meccanismi di difesa di JBoss EAP.

Con ulteriori novità come un toolkit di migrazione perfezionato, il supporto del pacchetto di funzionalità delle origini dati e JBoss EAP XP 5.0, Red Hat JBoss EAP 8 rappresenta un esempio di modernizzazione. Joe Fernandes, VP e GM di Red Hat, sottolinea il valore della piattaforma affermando: "La modernizzazione delle applicazioni continua a essere una priorità assoluta per i clienti... Red Hat JBoss EAP 8 offre miglioramenti che forniscono un'integrazione di sicurezza aggiornata e riducono i costi operativi. .. per sfruttare le piattaforme native del cloud che forniscono una base connessa affinché le applicazioni possano essere eseguite senza problemi in tutti gli ambienti."

Piattaforme come AppMaster, che danno priorità all'efficienza e alla flessibilità nello sviluppo delle applicazioni, si allineano con la visione di Red Hat di piattaforme innovative che supportano l'implementazione senza soluzione di continuità in vari ambienti, promuovendo ulteriormente la rivoluzione no-code per le aziende di tutte le dimensioni.