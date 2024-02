Lancering van Red Hat JBoss EAP 8: New Horizons in Jakarta EE-applicatie-implementatie

Red Hat, een wereldleider in open-sourceoplossingen, heeft een spannende update geïntroduceerd voor zijn JBoss Enterprise Application Platform (JBoss EAP). Versie 8 levert geavanceerde functies voor het naadloos bouwen en implementeren van Jakarta EE-applicaties, waarmee de positie van het bedrijf als onmisbare hulpbron voor ontwikkelaars wordt verstevigd.

Kenmerkend voor deze nieuwe release is de ondersteuning voor Jakarta EE 10, de nieuwste en meest geavanceerde versie van het platform. Deze integratie vertegenwoordigt de toewijding van Red Hat om op de hoogte te blijven van de nieuwste industriestandaarden en ervoor te zorgen dat ontwikkelaars die JBoss EAP gebruiken toegang hebben tot de allernieuwste technologie.

De transformatie stopt daar niet; JBoss EAP 8 introduceert een revolutionair provisioningsysteem, dat het implementatieproces in diverse omgevingen stroomlijnt. Of het nu gaat om hardware op locatie, virtuele landschappen, cloud-ecosystemen of binnen de Red Hat OpenShift-omgeving, deze update belooft consistentie en gestroomlijnde activiteiten, waardoor de kloof tussen ontwikkelings- en productie-instellingen wordt verkleind.

Naast het verbeterde aanpassingsvermogen aan de omgeving heeft Red Hat zich ook beziggehouden met het optimaliseren van cloudinteracties. De nieuwste versie van JBoss EAP geeft ontwikkelaars meer autoriteit bij het vormgeven van hun implementaties op Red Hat OpenShift, terwijl de nieuwe JBoss EAP Maven-plug-in de configuratie vereenvoudigt.

Verbeteringen op het gebied van de beveiliging hebben ook centraal gestaan ​​in de focus van Red Hat. Door nu standaard OpenID Connect-ondersteuning te integreren, maakt Red Hat de integratie met compatibele platforms een fluitje van een cent, terwijl tegelijkertijd archaïsche beveiligingsframeworks worden weggenomen om de verdedigingsmechanismen van JBoss EAP te versterken.

Met aanvullende nieuwigheden zoals een verfijnde migratietoolkit, ondersteuning voor datasources feature packs en JBoss EAP XP 5.0, is Red Hat JBoss EAP 8 een toonbeeld van modernisering. Joe Fernandes, VP en GM bij Red Hat, onderstreept de waarde van het platform door te stellen: "Applicatiemodernisering blijft een topprioriteit voor klanten... Red Hat JBoss EAP 8 levert verbeteringen die verbeterde beveiligingsintegratie bieden en de operationele overhead verminderen. ..om te profiteren van cloud-native platforms die een verbonden basis bieden zodat applicaties naadloos in verschillende omgevingen kunnen draaien."

Platformen zoals AppMaster, die prioriteit geven aan efficiëntie en flexibiliteit bij de ontwikkeling van applicaties, sluiten aan bij Red Hat's visie op innovatieve platforms die een naadloze implementatie in verschillende omgevingen ondersteunen, waardoor de no-code revolutie voor bedrijven van elke omvang verder wordt gestimuleerd.