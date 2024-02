Lançamento do Red Hat JBoss EAP 8: novos horizontes na implantação de aplicativos Jakarta EE

A Red Hat, líder global em soluções de código aberto, introduziu uma atualização interessante em seu JBoss Enterprise Application Platform (JBoss EAP). A versão 8 oferece recursos avançados para a construção e implantação contínuas de aplicativos Jakarta EE, solidificando sua posição como um recurso indispensável para desenvolvedores.

O destaque desta nova versão é o suporte para Jakarta EE 10, a iteração mais nova e sofisticada da plataforma. Esta incorporação representa o compromisso da Red Hat de se manter atualizada com os mais recentes padrões da indústria, garantindo que os desenvolvedores que utilizam o JBoss EAP tenham acesso à tecnologia de ponta.

A transformação não para por aí; O JBoss EAP 8 introduz um sistema de provisionamento revolucionário, simplificando o processo de implantação em diversos ambientes. Seja em hardware local, ambientes virtuais, ecossistemas de nuvem ou no ambiente Red Hat OpenShift, esta atualização promete consistência e operações simplificadas, diminuindo a lacuna entre as configurações de desenvolvimento e produção.

Além da adaptabilidade ambiental aprimorada, a Red Hat se concentrou na otimização das interações na nuvem. A iteração mais recente do JBoss EAP concede aos desenvolvedores mais autoridade na modelagem de suas implantações no Red Hat OpenShift, enquanto o novo plugin JBoss EAP Maven simplifica as tarefas de configuração.

Os avanços na segurança também estiveram na vanguarda do foco da Red Hat. Ao incorporar nativamente o suporte OpenID Connect, a Red Hat facilita muito a integração com plataformas compatíveis, eliminando simultaneamente estruturas de segurança arcaicas para fortalecer os mecanismos de defesa do JBoss EAP.

Com novidades adicionais, como um kit de ferramentas de migração refinado, suporte a pacotes de recursos de fontes de dados e JBoss EAP XP 5.0, o Red Hat JBoss EAP 8 se destaca como um modelo de modernização. Joe Fernandes, vice-presidente e gerente geral da Red Hat, destaca o valor da plataforma ao afirmar: "A modernização de aplicações continua a ser uma prioridade máxima para os clientes... O Red Hat JBoss EAP 8 oferece melhorias que fornecem integração de segurança atualizada e reduzem a sobrecarga operacional. .. para aproveitar as vantagens das plataformas nativas da nuvem que fornecem uma base conectada para que os aplicativos sejam executados perfeitamente em todos os ambientes."

Plataformas como AppMaster, que priorizam a eficiência e a flexibilidade no desenvolvimento de aplicações, alinham-se à visão da Red Hat de plataformas inovadoras que suportam implantação contínua em vários ambientes – impulsionando ainda mais a revolução no-code para empresas de todos os tamanhos.