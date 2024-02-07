إطلاق Red Hat JBoss EAP 8: نشر تطبيق New Horizons في جاكرتا EE

قدمت شركة Red Hat، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحلول مفتوحة المصدر، تحديثًا مثيرًا لمنصة تطبيقات JBoss Enterprise (JBoss EAP). يوفر الإصدار 8 ميزات متقدمة لبناء ونشر تطبيقات Jakarta EE بسلاسة، مما يعزز مكانتها كمورد لا غنى عنه للمطورين.

ما يسلط الضوء على هذا الإصدار الجديد هو دعمه لـ Jakarta EE 10، وهو الإصدار الأحدث والأكثر تطورًا للنظام الأساسي. يمثل هذا التأسيس التزام Red Hat بالبقاء على اطلاع بأحدث معايير الصناعة، مما يضمن أن المطورين الذين يستخدمون JBoss EAP لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة.

التحول لا يتوقف عند هذا الحد؛ يقدم JBoss EAP 8 نظام التزويد الثوري، مما يعمل على تبسيط عملية النشر عبر بيئات متنوعة. سواء كان ذلك يتعلق بالأجهزة المحلية، أو المناظر الطبيعية الافتراضية، أو الأنظمة البيئية السحابية، أو داخل بيئة Red Hat OpenShift، فإن هذا التحديث يعد بالاتساق والعمليات المبسطة - مما يقلل الفجوة بين إعدادات التطوير والإنتاج.

وبصرف النظر عن القدرة على التكيف البيئي المعزز، فقد ركزت شركة Red Hat على تحسين التفاعلات السحابية. يمنح الإصدار الأخير من JBoss EAP المطورين المزيد من السلطة في تصميم عمليات النشر الخاصة بهم على Red Hat OpenShift، في حين يعمل البرنامج الإضافي JBoss EAP Maven الجديد على تبسيط مهام التكوين.

لقد كانت التطورات الأمنية أيضًا في مقدمة اهتمامات Red Hat. من خلال دمج دعم OpenID Connect محليًا، تجعل Red Hat التكامل مع الأنظمة الأساسية المتوافقة أمرًا سهلاً، وفي نفس الوقت تقوم بإزالة أطر الأمان القديمة لتحصين آليات الدفاع الخاصة بـ JBoss EAP.

مع المستجدات الإضافية مثل مجموعة أدوات الترحيل المحسّنة، ودعم حزم ميزات مصادر البيانات، وJBoss EAP XP 5.0، يعد Red Hat JBoss EAP 8 نموذجًا للتحديث. يوضح جو فرنانديز، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Red Hat، قيمة النظام الأساسي بالقول: "لا يزال تحديث التطبيقات يمثل أولوية قصوى بالنسبة للعملاء... يوفر Red Hat JBoss EAP 8 تحسينات توفر تكاملًا أمنيًا مطورًا وتقلل من النفقات التشغيلية. .. للاستفادة من الأنظمة الأساسية السحابية الأصلية التي توفر أساسًا متصلاً للتطبيقات لتعمل بسلاسة عبر البيئات."

تتوافق الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، التي تعطي الأولوية للكفاءة والمرونة في تطوير التطبيقات، مع رؤية Red Hat للمنصات المبتكرة التي تدعم النشر السلس عبر بيئات مختلفة - مما يزيد من دفع ثورة no-code للشركات من جميع الأحجام.