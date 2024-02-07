Red Hat JBoss EAP 8 Lansmanı: Jakarta EE Uygulama Dağıtımında Yeni Ufuklar

Açık kaynak çözümlerinde küresel bir lider olan Red Hat, JBoss Kurumsal Uygulama Platformuna (JBoss EAP) heyecan verici bir güncelleme getirdi. Sürüm 8, Jakarta EE uygulamalarının sorunsuz bir şekilde oluşturulması ve devreye alınması için gelişmiş özellikler sunarak geliştiriciler için vazgeçilmez bir kaynak olma konumunu güçlendiriyor.

Bu yeni sürümün öne çıkan özelliği, platformun en yeni ve en gelişmiş sürümü olan Jakarta EE 10'a verdiği destektir. Bu birleşme, Red Hat'in en son endüstri standartlarını takip etme konusundaki kararlılığını temsil ediyor ve JBoss EAP kullanan geliştiricilerin en son teknolojiye erişmesini sağlıyor.

Dönüşüm burada bitmiyor; JBoss EAP 8, çeşitli ortamlarda dağıtım sürecini kolaylaştıran devrim niteliğinde bir provizyon sistemi sunar. İster şirket içi donanım, ister sanal ortamlar, bulut ekosistemleri veya Red Hat OpenShift ortamında olsun, bu güncelleme tutarlılık ve kolaylaştırılmış operasyonlar vaat ederek geliştirme ve üretim ayarları arasındaki boşluğu azaltır.

Red Hat, gelişmiş çevresel uyum yeteneğinin yanı sıra bulut etkileşimlerini optimize etme konusuna odaklandı. JBoss EAP'nin en son yinelemesi, geliştiricilere Red Hat OpenShift'teki dağıtımlarını şekillendirme konusunda daha fazla yetki verirken, yeni JBoss EAP Maven eklentisi yapılandırma girişimlerini basitleştiriyor.

Güvenlik alanındaki gelişmeler de Red Hat'in odak noktasının ön sıralarında yer alıyor. Red Hat, artık OpenID Connect desteğini yerel olarak bünyesine katarak uyumlu platformlarla entegrasyonu çocuk oyuncağı haline getiriyor ve aynı zamanda JBoss EAP'nin savunma mekanizmalarını güçlendirmek için eski güvenlik çerçevelerini de kullanıyor.

İyileştirilmiş geçiş araç seti, veri kaynakları özellik paketi desteği ve JBoss EAP XP 5.0 gibi ek yeniliklerle Red Hat JBoss EAP 8, modernizasyonun mükemmel örneği olarak duruyor. Red Hat Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Joe Fernandes, platformun değerini şu sözlerle vurguluyor: "Uygulama modernizasyonu müşteriler için birinci öncelik olmaya devam ediyor... Red Hat JBoss EAP 8, yükseltilmiş güvenlik entegrasyonu sağlayan ve operasyonel yükü azaltan geliştirmeler sunuyor. .. uygulamaların ortamlarda sorunsuz bir şekilde çalışması için bağlantılı bir temel sağlayan yerel bulut platformlarından yararlanmak."

Uygulama geliştirmede verimliliğe ve esnekliğe öncelik veren AppMaster gibi platformlar, Red Hat'in çeşitli ortamlarda kesintisiz dağıtımı destekleyen yenilikçi platformlar vizyonuyla uyum sağlıyor ve her ölçekteki işletme için no-code devrimi daha da ileriye taşıyor.