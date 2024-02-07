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红帽 JBoss EAP 8 发布：Jakarta EE 应用程序部署的新视野

Feb 07, 2024
红帽 JBoss EAP 8 发布：Jakarta EE 应用程序部署的新视野

开源解决方案领域的全球领导者红帽为其 JBoss 企业应用平台 (JBoss EAP) 推出了令人兴奋的更新。版本 8 提供了用于无缝构建和部署 Jakarta EE 应用程序的高级功能，巩固了其作为开发人员不可或缺的资源的地位。

这个新版本的亮点是它对 Jakarta EE 10 的支持，这是该平台最新鲜、最复杂的迭代。此次合并体现了红帽致力于紧跟最新行业标准的承诺，确保使用 JBoss EAP 的开发人员能够获得尖端技术。

转变并不止于此； JBoss EAP 8 引入了革命性的配置系统，简化了跨不同环境的部署流程。无论是本地硬件、虚拟环境、云生态系统，还是红帽 OpenShift 环境中，此更新都保证了一致性和简化的操作，从而缩小了开发和生产设置之间的差距。

除了增强环境适应性之外，红帽还致力于优化云交互。 JBoss EAP 的最新版本赋予开发人员在红帽 OpenShift 上规划部署的更多权限，而新的 JBoss EAP Maven 插件则简化了配置工作。

安全进步也是红帽关注的重点。现在，红帽原生整合了 OpenID Connect 支持，使与兼容平台的集成变得轻而易举，同时消除了过时的安全框架来强化 JBoss EAP 的防御机制。

凭借完善的迁移工具包、数据源功能包支持和 JBoss EAP XP 5.0 等其他新颖功能，红帽 JBoss EAP 8 成为现代化的典范。红帽副总裁兼总经理 Joe Fernandes 强调了该平台的价值，他表示：“应用程序现代化仍然是客户的首要任务......红帽 JBoss EAP 8 提供的增强功能可提供升级的安全集成并降低运营开销。 ..利用云原生平台为应用程序跨环境无缝运行提供互联基础。”

AppMaster等平台优先考虑应用程序开发的效率和灵活性，符合红帽支持跨各种环境无缝部署的创新平台的愿景，进一步推动各种规模企业的no-code革命。

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