Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Запуск Red Hat JBoss EAP 8: новые горизонты в развертывании приложений EE в Джакарте

07, фев. 2024
Запуск Red Hat JBoss EAP 8: новые горизонты в развертывании приложений EE в Джакарте

Red Hat, мировой лидер в области решений с открытым исходным кодом, представила впечатляющее обновление своей платформы корпоративных приложений JBoss (JBoss EAP). Версия 8 предоставляет расширенные функции для беспрепятственного создания и развертывания приложений Jakarta EE, укрепляя свою позицию незаменимого ресурса для разработчиков.

Особенностью этой новой версии является поддержка Jakarta EE 10, самой свежей и сложной версии платформы. Это объединение отражает стремление Red Hat идти в ногу с новейшими отраслевыми стандартами, обеспечивая разработчикам, использующим JBoss EAP, доступ к передовым технологиям.

На этом трансформация не заканчивается; JBoss EAP 8 представляет революционную систему подготовки, упрощающую процесс развертывания в различных средах. Будь то локальное оборудование, виртуальные ландшафты, облачные экосистемы или среда Red Hat OpenShift, это обновление обещает согласованность и оптимизацию операций, сокращая разрыв между настройками разработки и производства.

Помимо улучшенной адаптивности к окружающей среде, Red Hat сосредоточилась на оптимизации взаимодействия с облаком. Последняя версия JBoss EAP предоставляет разработчикам больше полномочий при разработке развертываний в Red Hat OpenShift, а новый плагин JBoss EAP Maven упрощает процедуру настройки.

Развитие безопасности также находится в центре внимания Red Hat. Благодаря встроенной поддержке OpenID Connect, Red Hat упрощает интеграцию с совместимыми платформами, одновременно удаляя устаревшие структуры безопасности для усиления защитных механизмов JBoss EAP.

Благодаря дополнительным новинкам, таким как усовершенствованный набор инструментов для миграции, поддержка пакетов функций источников данных и JBoss EAP XP 5.0, Red Hat JBoss EAP 8 является образцом модернизации. Джо Фернандес, вице-президент и генеральный директор Red Hat, подчеркивает ценность платформы, заявляя: «Модернизация приложений по-прежнему остается главным приоритетом для клиентов... Red Hat JBoss EAP 8 предоставляет усовершенствования, которые обеспечивают улучшенную интеграцию безопасности и снижают эксплуатационные накладные расходы. … чтобы воспользоваться преимуществами облачных платформ, которые обеспечивают единую основу для беспрепятственной работы приложений в различных средах».

Такие платформы, как AppMaster, которые отдают приоритет эффективности и гибкости при разработке приложений, соответствуют видению Red Hat инновационных платформ, поддерживающих плавное развертывание в различных средах, что еще больше способствует революции no-code для предприятий любого размера.

Похожие статьи

Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
date 09, фев. 2024
Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
Google объявляет новую эру цифровой помощи с Gemini Advanced в рамках премиального плана Google One AI. Откройте расширенные возможности, такие как сложное программирование и творческий подход, за 19,99 доллара США в месяц.
AI Android IOS
Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования
date 09, фев. 2024
Applitools представляет «автономный» пакет для интеллектуального тестирования
Applitools представляет функцию «автономный режим» в своей интеллектуальной платформе тестирования, объединяющую тестирование на основе кода и тестирование без кода для повышения скорости и качества доставки цифровых продуктов.
Automation AI Software
Microsoft расширяет возможности Copilot благодаря новым функциям дизайна и улучшениям модели искусственного интеллекта
date 08, фев. 2024
Microsoft расширяет возможности Copilot благодаря новым функциям дизайна и улучшениям модели искусственного интеллекта
Microsoft дополняет Copilot новой моделью искусственного интеллекта и конструктивными особенностями, расширяя возможности творчества и упрощая взаимодействие.
AI IOS
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь