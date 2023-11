Présentation d'Acorn : un bac à sable de développement révolutionnaire basé sur le cloud par les fondateurs de Rancher Labs

L'équipe derrière Rancher Labs et k3s lance une nouvelle vague de technologie cloud avec l'introduction d' Acorn. Cette nouvelle étincelle d'innovation est pilotée par Acorn Labs et présente une nouvelle façon pour les développeurs de créer et de partager leur travail de manière dynamique via un bac à sable cloud.

L'aspiration d' Acorn incarne la volonté de révolutionner le cloud computing, en le rendant non seulement accessible, mais aussi collaboratif et agréable pour les développeurs. Il est actuellement dans sa phase bêta, testant son efficacité et son efficience.

Le cadre unique du projet Acorn offre aux développeurs un environnement sandbox de deux heures, qui comprend l'accès à jusqu'à 4 Go de RAM. Bien que les charges de travail s'arrêtent une fois la limite de temps atteinte, les développeurs peuvent les recréer sans aucune restriction, offrant ainsi une flexibilité dans le développement du projet.

De plus, Acorn est une plate-forme idéale pour mener à bien divers projets. Il étend sa fonctionnalité de navigation utilisateur en proposant une version « Pro » conçue dans un souci de collaboration. Les équipes de projet peuvent être facilement invitées, favorisant ainsi les efforts conjoints dans plusieurs applications et environnements, ce qui peut étendre les possibilités de résultats du projet. La version Pro propose également des outils de gestion robustes facilitant les politiques de contrôle d'accès basées sur les rôles.

Acorn fait un clin d'œil à la valeur de DevOps, intégrant une suite de ressources pour une surveillance, une journalisation, une gestion des secrets et une gestion cloud efficaces. Chaque outil joue un rôle important dans le maintien de la santé et de l’efficacité du processus de développement.

L'une des fonctionnalités remarquables est le « Mode Dev ». Ce mode permet aux utilisateurs de travailler directement sur une application pendant son exécution. Les développeurs peuvent synchroniser les modifications en temps réel, ajouter des débogueurs et afficher directement les journaux. Cette fonctionnalité favorise la transparence et l'immédiateté, permettant aux développeurs de diagnostiquer les problèmes et de mettre en œuvre des solutions immédiatement.

Acorn utilise le concept d'Acorn Images, des images identiques conformes à OCI qui peuvent fonctionner avec n'importe quel registre. La nature uniforme de ces images minimise le risque d'erreurs et d'incidents de configuration, améliorant ainsi la productivité et l'efficacité des processus de développement.

Croyant fermement à la démocratisation de l'expérience technologique cloud, le PDG d' Acorn Labs, Sheng Liang, a déclaré : Avec Acorn, nous avons annulé cette complexité. Nous avons fait en sorte que les utilisateurs n'aient pas besoin d'être des experts en Kubernetes, Terraform, DevOps ou AWS pour utiliser la puissance du cloud computing. Acorn rend les solutions de cloud computing les plus populaires facilement utilisables. À partir de là, la seule limite est ce que vous choisissez de créer.

