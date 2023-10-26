Acorn ile Tanışın: Rancher Labs Kurucularından Devrim Yaratan Bulut Tabanlı Geliştirme Korumalı Alanı

Rancher Labs ve k3s arkasındaki ekip, Acorn piyasaya sürülmesiyle bulut teknolojisinde yeni bir dalga başlatıyor. Bu yeni inovasyon kıvılcımı Acorn Labs tarafından yönlendiriliyor ve geliştiricilere çalışmalarını bir bulut sanal alanı aracılığıyla dinamik olarak oluşturup paylaşmaları için yeni bir yol sunuyor.

Acorn tutkusu, bulut bilişimde devrim yaratma arzusunu somutlaştırıyor; bulut bilişimi sadece erişilebilir kılmakla kalmıyor, aynı zamanda geliştiriciler için işbirlikçi ve keyifli hale getiriyor. Şu anda beta aşamasındadır ve etkinlik ve verimlilik sularını test etmektedir.

Acorn projesinin benzersiz çerçevesi, geliştiricilere 4 GB'a kadar RAM'e erişim içeren iki saatlik bir sanal alan ortamı sağlıyor. Her ne kadar zaman sınırına ulaşıldığında iş yükleri dursa da geliştiriciler bunları herhangi bir kısıtlama olmadan yeniden oluşturabilir, bu da proje geliştirmede esneklik sağlar.

Üstelik Acorn, çeşitli projeleri yürütmek için uygun bir platformdur. İşbirliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir 'Pro' sürümü sunarak kullanıcı navigasyonunu adlandırılabilirliğini genişletir. Proje ekipleri kolayca davet edilebilir, böylece birden fazla uygulama ve ortamda ortak çabalar desteklenebilir ve bu da proje sonuçlarının olasılıklarını genişletebilir. Pro sürümü aynı zamanda rol tabanlı erişim kontrolü politikalarını kolaylaştıran güçlü yönetim araçlarına da sahiptir.

Acorn, verimli izleme, günlük kaydı, gizli yönetim ve bulut yönetimi için bir kaynak paketini bir araya getirerek DevOps'un değerine saygı duruşunda bulunuyor. Her araç, geliştirme sürecinin sağlığını ve verimliliğini korumada önemli bir rol oynar.

Dikkat çekici özelliklerden biri 'Geliştirme Modu'dur. Bu mod, kullanıcıların bir uygulama çalışırken doğrudan üzerinde çalışmasına olanak tanır. Geliştiriciler değişiklikleri gerçek anlarda senkronize edebilir, hata ayıklayıcılar ekleyebilir ve günlükleri doğrudan görüntüleyebilir. Bu özellik şeffaflığı ve yakınlığı teşvik ederek geliştiricilerin sorunları anında teşhis etmesine ve çözümleri uygulamasına olanak tanır.

Acorn herhangi bir kayıt defterinde çalışabilen, OCI uyumlu özdeş görüntüler olan Acorn Görüntüleri konseptini kullanır. Bu görüntülerin tekdüze doğası, hata ve yapılandırma aksaklıkları riskini en aza indirerek geliştirme süreçlerinin üretkenliğini ve etkinliğini artırır.

Acorn Labs, Sheng Liang, bulut teknolojisi deneyiminin demokratikleştirilmesine sıkı sıkıya inanarak şunları söyledi: Acorn ile bu karmaşıklığı ortadan kaldırdık. Bunu, kullanıcıların bulut bilişimin gücünden yararlanmak için Kubernetes, Terraform, DevOps veya AWS konusunda uzman olmasına gerek kalmayacak şekilde yaptık. Acorn en popüler bulut bilişim çözümlerini kolaylıkla kullanılabilir hale getiriyor. Oradan itibaren tek sınır, yaratmayı tercih ettiğiniz şeydir.

Sürekli gelişen teknoloji dünyasında, kodsuz ve az kodlu platformların oyunun kurallarını değiştirdiği kanıtlandı ve uygulama geliştirmeyi basitlik ve yenilik süreci haline getirdi. Örneğin AppMaster bu alandaki paketin lideri haline geldi. Her güncellemede sıfırdan uygulamalar üreten AppMaster platformu, kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı sunarak teknik borcu ortadan kaldırmasıyla öne çıkıyor.