🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Acorn ile Tanışın: Rancher Labs Kurucularından Devrim Yaratan Bulut Tabanlı Geliştirme Korumalı Alanı

Eki 26, 2023
Acorn ile Tanışın: Rancher Labs Kurucularından Devrim Yaratan Bulut Tabanlı Geliştirme Korumalı Alanı

Rancher Labs ve k3s arkasındaki ekip, Acorn piyasaya sürülmesiyle bulut teknolojisinde yeni bir dalga başlatıyor. Bu yeni inovasyon kıvılcımı Acorn Labs tarafından yönlendiriliyor ve geliştiricilere çalışmalarını bir bulut sanal alanı aracılığıyla dinamik olarak oluşturup paylaşmaları için yeni bir yol sunuyor.

Acorn tutkusu, bulut bilişimde devrim yaratma arzusunu somutlaştırıyor; bulut bilişimi sadece erişilebilir kılmakla kalmıyor, aynı zamanda geliştiriciler için işbirlikçi ve keyifli hale getiriyor. Şu anda beta aşamasındadır ve etkinlik ve verimlilik sularını test etmektedir.

Acorn projesinin benzersiz çerçevesi, geliştiricilere 4 GB'a kadar RAM'e erişim içeren iki saatlik bir sanal alan ortamı sağlıyor. Her ne kadar zaman sınırına ulaşıldığında iş yükleri dursa da geliştiriciler bunları herhangi bir kısıtlama olmadan yeniden oluşturabilir, bu da proje geliştirmede esneklik sağlar.

Üstelik Acorn, çeşitli projeleri yürütmek için uygun bir platformdur. İşbirliği göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir 'Pro' sürümü sunarak kullanıcı navigasyonunu adlandırılabilirliğini genişletir. Proje ekipleri kolayca davet edilebilir, böylece birden fazla uygulama ve ortamda ortak çabalar desteklenebilir ve bu da proje sonuçlarının olasılıklarını genişletebilir. Pro sürümü aynı zamanda rol tabanlı erişim kontrolü politikalarını kolaylaştıran güçlü yönetim araçlarına da sahiptir.

Acorn, verimli izleme, günlük kaydı, gizli yönetim ve bulut yönetimi için bir kaynak paketini bir araya getirerek DevOps'un değerine saygı duruşunda bulunuyor. Her araç, geliştirme sürecinin sağlığını ve verimliliğini korumada önemli bir rol oynar.

Dikkat çekici özelliklerden biri 'Geliştirme Modu'dur. Bu mod, kullanıcıların bir uygulama çalışırken doğrudan üzerinde çalışmasına olanak tanır. Geliştiriciler değişiklikleri gerçek anlarda senkronize edebilir, hata ayıklayıcılar ekleyebilir ve günlükleri doğrudan görüntüleyebilir. Bu özellik şeffaflığı ve yakınlığı teşvik ederek geliştiricilerin sorunları anında teşhis etmesine ve çözümleri uygulamasına olanak tanır.

Acorn herhangi bir kayıt defterinde çalışabilen, OCI uyumlu özdeş görüntüler olan Acorn Görüntüleri konseptini kullanır. Bu görüntülerin tekdüze doğası, hata ve yapılandırma aksaklıkları riskini en aza indirerek geliştirme süreçlerinin üretkenliğini ve etkinliğini artırır.

Acorn Labs, Sheng Liang, bulut teknolojisi deneyiminin demokratikleştirilmesine sıkı sıkıya inanarak şunları söyledi: Acorn ile bu karmaşıklığı ortadan kaldırdık. Bunu, kullanıcıların bulut bilişimin gücünden yararlanmak için Kubernetes, Terraform, DevOps veya AWS konusunda uzman olmasına gerek kalmayacak şekilde yaptık. Acorn en popüler bulut bilişim çözümlerini kolaylıkla kullanılabilir hale getiriyor. Oradan itibaren tek sınır, yaratmayı tercih ettiğiniz şeydir.

Sürekli gelişen teknoloji dünyasında, kodsuz ve az kodlu platformların oyunun kurallarını değiştirdiği kanıtlandı ve uygulama geliştirmeyi basitlik ve yenilik süreci haline getirdi. Örneğin AppMaster bu alandaki paketin lideri haline geldi. Her güncellemede sıfırdan uygulamalar üreten AppMaster platformu, kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı sunarak teknik borcu ortadan kaldırmasıyla öne çıkıyor.

İlgili Mesajlar

Shopify Açık Kaynak Ruvy: Ruby Kodunu WebAssembly'ye Dönüştüren Bir Araç
date Eki 26, 2023
Shopify Açık Kaynak Ruvy: Ruby Kodunu WebAssembly'ye Dönüştüren Bir Araç
E-ticaret devi Shopify, yakın zamanda geliştiricilere Ruby kodunu WebAssembly (Wasm) modüllerine dönüştürebilecek bir araç zinciri sağlayan Ruvy projesine açık kaynak sağladı.
Open Source Web App eCommerce
LaunchDarkly, Oyunun Kurallarını Değiştiren Platform Geliştirmeleriyle DevOps'a Yenilik Getiriyor
date Eki 25, 2023
LaunchDarkly, Oyunun Kurallarını Değiştiren Platform Geliştirmeleriyle DevOps'a Yenilik Getiriyor
LaunchDarkly, platformuna çeşitli devrim niteliğinde özellikler ekleyerek DevOps'un geleceğinin yolunu açıyor.
Automation Development Web App
GitLab 16.5'e Yükseltmeler Uyumluluğu, İş Akışı Verimliliğini ve Daha Fazlasını Destekler
date Eki 25, 2023
GitLab 16.5'e Yükseltmeler Uyumluluğu, İş Akışı Verimliliğini ve Daha Fazlasını Destekler
GitLab 16.5, Uyumluluk Merkezi'ndeki geliştirilmiş işlevsellik, birleştirme isteği hedef dal kurallarını belirleme ve sorun başlıklarını çözme yeteneği sayesinde artık daha sağlam.
Automation Development Software
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin