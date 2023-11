Presentazione di Acorn: un rivoluzionario sandbox di sviluppo basato sul cloud dei fondatori di Rancher Labs

Il team dietro Rancher Labs e k3s sta definendo una nuova ondata nella tecnologia cloud con l'introduzione di Acorn. Questa nuova scintilla di innovazione è guidata da Acorn Labs e presenta un nuovo modo per gli sviluppatori di creare e condividere il proprio lavoro in modo dinamico attraverso un sandbox cloud.

L'aspirazione di Acorn incarna il desiderio di rivoluzionare il cloud computing, rendendolo non solo accessibile, ma anche collaborativo e piacevole per gli sviluppatori. Attualmente è nella sua fase beta, testando le acque dell'efficacia e dell'efficienza.

La struttura unica del progetto Acorn fornisce agli sviluppatori un ambiente sandbox di due ore, che include l'accesso fino a 4 GB di RAM. Sebbene i carichi di lavoro si interrompano una volta raggiunto il limite di tempo, gli sviluppatori possono ricrearli senza alcuna restrizione, garantendo flessibilità nello sviluppo del progetto.

Inoltre, Acorn è una piattaforma adatta per la gestione di diversi progetti. Estende la navigazione e la possibilità di nominare l'utente offrendo una versione "Pro" progettata pensando alla collaborazione. I team di progetto possono essere facilmente invitati, favorendo sforzi congiunti tra più applicazioni e ambienti, il che può estendere le possibilità dei risultati del progetto. La versione Pro dispone inoltre di robusti strumenti di gestione che facilitano le politiche di controllo degli accessi basate sui ruoli.

Acorn sottolinea il valore di DevOps, incorporando una suite di risorse per il monitoraggio, la registrazione, la gestione dei segreti e la gestione del cloud efficienti. Ciascuno strumento svolge un ruolo significativo nel mantenimento della salute e dell'efficienza del processo di sviluppo.

Una delle caratteristiche notevoli è la "Modalità Dev". Questa modalità consente agli utenti di lavorare direttamente su un'applicazione mentre è in esecuzione. Gli sviluppatori possono sincronizzare le modifiche in momenti reali, aggiungere debugger e visualizzare direttamente i log. Questa funzionalità favorisce la trasparenza e l'immediatezza, consentendo agli sviluppatori di diagnosticare i problemi e implementare immediatamente le soluzioni.

Acorn utilizza il concetto di Acorn Images, immagini identiche conformi a OCI che possono funzionare con qualsiasi registro. La natura uniforme di queste immagini riduce al minimo il rischio di errori e contrattempi di configurazione, migliorando la produttività e l'efficacia dei processi di sviluppo.

Credendo fermamente nella democratizzazione dell'esperienza della tecnologia cloud, il CEO di Acorn Labs, Sheng Liang, ha dichiarato: Con Acorn abbiamo annullato questa complessità. Abbiamo fatto in modo che gli utenti non debbano essere esperti di Kubernetes, Terraform, DevOps o AWS per sfruttare la potenza del cloud computing. Acorn rende facilmente utilizzabili le soluzioni di cloud computing più diffuse. Da lì, l'unico limite è ciò che scegli di creare.

