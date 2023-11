Apresentando Acorn: um sandbox de desenvolvimento revolucionário baseado em nuvem pelos fundadores do Rancher Labs

A equipe por trás Rancher Labs e k3s está estabelecendo uma nova onda na tecnologia de nuvem com o lançamento do Acorn. Esta nova centelha de inovação é liderada pela Acorn Labs e apresenta uma nova maneira para os desenvolvedores criarem e compartilharem seu trabalho dinamicamente por meio de uma sandbox na nuvem.

A aspiração da Acorn incorpora o desejo de revolucionar a computação em nuvem, tornando-a não apenas acessível, mas também colaborativa e agradável para os desenvolvedores. Atualmente está em fase beta, testando a eficácia e a eficiência.

A estrutura exclusiva do projeto Acorn oferece aos desenvolvedores um ambiente sandbox de duas horas, que inclui acesso a até 4 GB de RAM. Embora as cargas de trabalho sejam interrompidas quando o limite de tempo for atingido, os desenvolvedores podem recriá-las sem qualquer restrição, proporcionando flexibilidade no desenvolvimento do projeto.

Além disso, Acorn é uma plataforma adequada para a execução de diversos projetos. Ele amplia sua capacidade de navegação, oferecendo uma versão 'Pro' projetada com a colaboração em mente. As equipes de projeto podem ser facilmente convidadas, promovendo esforços conjuntos em diversas aplicações e ambientes, o que pode ampliar as possibilidades de resultados do projeto. A versão Pro também apresenta ferramentas de gerenciamento robustas que facilitam políticas de controle de acesso baseadas em funções.

Acorn acena para o valor do DevOps, incorporando um conjunto de recursos para monitoramento eficiente, registro, gerenciamento de segredos e gerenciamento de nuvem. Cada ferramenta desempenha um papel significativo na manutenção da saúde e eficiência do processo de desenvolvimento.

Um dos recursos notáveis ​​é o ‘Modo Dev’. Este modo permite que os usuários trabalhem diretamente em um aplicativo enquanto ele é executado. Os desenvolvedores podem sincronizar alterações em momentos reais, adicionar depuradores e visualizar logs diretamente. Esse recurso promove transparência e imediatismo, permitindo que os desenvolvedores diagnostiquem problemas e implementem soluções imediatamente.

Acorn emprega o conceito de Acorn Images, imagens idênticas em conformidade com OCI que podem funcionar com qualquer registro. A natureza uniforme dessas imagens minimiza o risco de erros e contratempos de configuração, aumentando a produtividade e a eficácia dos processos de desenvolvimento.

Acreditando firmemente na democratização da experiência da tecnologia em nuvem, o CEO da Acorn Labs, Sheng Liang, afirmou: Com Acorn, anulamos essa complexidade. Fizemos isso para que os usuários não precisem ser especialistas em Kubernetes, Terraform, DevOps ou AWS para utilizar o poder da computação em nuvem. Acorn torna as soluções de computação em nuvem mais populares facilmente utilizáveis. A partir daí, o único limite é o que você escolhe criar.

