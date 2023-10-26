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隆重推出 Acorn：Rancher Labs 创始人推出的革命性的基于云的开发沙箱

Oct 26, 2023
隆重推出 Acorn：Rancher Labs 创始人推出的革命性的基于云的开发沙箱

随着Acorn的推出， Rancher Labsk3s背后的团队正在掀起云技术的新浪潮。这一新的创新火花由Acorn Labs引领，为开发人员提供了一种通过云沙箱动态创建和共享工作的新颖方式。

Acorn的愿望体现了彻底改变云计算的愿望，使其不仅易于访问，而且对开发人员来说也具有协作性和愉快性。它目前处于测试阶段，正在测试有效性和效率。

Acorn项目的独特框架为开发人员提供了两个小时的沙箱环境，其中包括高达 4GB RAM 的访问权限。尽管一旦达到时间限制，工作负载就会停止，但开发人员可以不受任何限制地重新创建它们，从而为项目开发提供了灵活性。

此外， Acorn是运行各种项目的合适平台。它通过提供以协作为设计理念的“专业”版本，扩展了其用户导航或可命名性。可以轻松邀请项目团队，促进跨多个应用程序和环境的共同努力，从而扩展项目成果的可能性。专业版还具有强大的管理工具，可促进基于角色的访问控制策略。

Acorn认可了 DevOps 的价值，整合了一套用于高效监控、日志记录、秘密管理和云管理的资源。每个工具在维护开发过程的健康和效率方面都发挥着重要作用。

显着的功能之一是“开发模式”。此模式使用户能够在应用程序运行时直接对其进行操作。开发人员可以实时同步更改、添加调试器并直接查看日志。此功能提高了透明度和即时性，使开发人员能够诊断问题并立即实施解决方案。

Acorn采用了 Acorn 映像的概念，即相同的 OCI 兼容映像，可以在任何注册表中运行。这些映像的统一性质最大限度地减少了错误和配置错误的风险，从而提高了开发过程的生产力和效率。

Acorn Labs, Sheng Liang信云技术体验的民主化，他表示，通过Acorn ，我们已经消除了这种复杂性。我们做到了这一点，让用户无需成为 Kubernetes、Terraform、DevOps 或 AWS 方面的专家即可利用云计算的强大功能。 Acorn使最流行的云计算解决方案变得易于使用。从那里开始，唯一的限制是您选择创建的内容。

在不断发展的技术世界中，无代码和低代码平台已被证明是游戏规则的改变者，使应用程序开发成为一个简单和创新的过程。例如， AppMaster已成为该领域的领导者。通过每次更新都从头开始生成应用程序， AppMaster平台通过提供全面的集成开发环境、消除技术债务而脱颖而出。

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