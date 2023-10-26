تقديم Acorn: صندوق حماية تطوير ثوري قائم على السحابة من إعداد مؤسسي Rancher Labs

يقوم الفريق الذي يقف وراء Rancher Labs و k3s بوضع موجة جديدة في التكنولوجيا السحابية من خلال تقديم Acorn. يتم توجيه شرارة الابتكار الجديدة هذه بواسطة Acorn Labs وتقدم طريقة جديدة للمطورين لإنشاء أعمالهم ومشاركتها ديناميكيًا من خلال صندوق الحماية السحابي.

يجسد طموح Acorn الرغبة في إحداث ثورة في الحوسبة السحابية، مما يجعلها ليس في متناول الجميع فحسب، بل أيضًا تعاونية وممتعة للمطورين. وهو حاليًا في مرحلته التجريبية، حيث يختبر مدى الفعالية والكفاءة.

يوفر الإطار الفريد لمشروع Acorn للمطورين بيئة رملية مدتها ساعتان، والتي تتضمن إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. على الرغم من أن أعباء العمل تتوقف بمجرد الوصول إلى الحد الزمني، إلا أنه يمكن للمطورين إعادة إنشائها دون أي قيود، مما يوفر المرونة في تطوير المشروع.

علاوة على ذلك، تعد Acorn منصة مناسبة لإدارة مشاريع متنوعة. إنه يعمل على توسيع نطاق التنقل أو إمكانية التسمية من خلال تقديم إصدار "Pro" مصمم مع وضع التعاون في الاعتبار. يمكن دعوة فرق المشروع بسهولة، مما يعزز الجهود المشتركة عبر تطبيقات وبيئات متعددة، مما يمكن أن يزيد من احتمالات نتائج المشروع. يتميز الإصدار Pro أيضًا بأدوات إدارة قوية تسهل سياسات التحكم في الوصول القائمة على الأدوار.

تشير Acorn إلى قيمة DevOps، حيث تتضمن مجموعة من الموارد للمراقبة الفعالة والتسجيل والإدارة السرية وإدارة السحابة. تلعب كل أداة دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة وكفاءة عملية التطوير.

إحدى الميزات الرائعة هي "وضع التطوير". يمكّن هذا الوضع المستخدمين من العمل على التطبيق مباشرةً أثناء تشغيله. يمكن للمطورين مزامنة التغييرات في اللحظات الحقيقية وإضافة مصححات الأخطاء وعرض السجلات مباشرة. تعمل هذه الميزة على تعزيز الشفافية والفورية، مما يسمح للمطورين بتشخيص المشكلات وتنفيذ الحلول على الفور.

يستخدم Acorn مفهوم Acorn Images، وهي صور متطابقة متوافقة مع OCI والتي يمكن أن تعمل مع أي سجل. تقلل الطبيعة الموحدة لهذه الصور من مخاطر الأخطاء وحوادث التكوين، مما يعزز إنتاجية وفعالية عمليات التطوير.

إيمانًا راسخًا بإضفاء الطابع الديمقراطي على تجربة التكنولوجيا السحابية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Acorn Labs, Sheng Liang ، قائلاً: مع Acorn ، قمنا بإلغاء هذا التعقيد. لقد قمنا بذلك حتى لا يضطر المستخدمون إلى أن يكونوا خبراء في Kubernetes أو Terraform أو DevOps أو AWS للاستفادة من قوة الحوسبة السحابية. Acorn يجعل حلول الحوسبة السحابية الأكثر شيوعًا قابلة للاستخدام بسهولة. ومن هنا، فإن الحد الوحيد هو ما تختار إنشاءه.

في عالم التكنولوجيا دائم التطور، أثبتت المنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية قدرتها على تغيير قواعد اللعبة، مما يجعل تطوير التطبيقات عملية تتسم بالبساطة والابتكار. AppMaster ، على سبيل المثال، أصبح رائدًا في هذا المجال. من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تحديث، تتميز منصة AppMaster بتقديم بيئة تطوير متكاملة وشاملة، مما يزيل الديون التقنية.