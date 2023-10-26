Представляем Acorn: революционную облачную песочницу для разработки от основателей Rancher Labs

Команда Rancher Labs и k3s задает новую волну в облачных технологиях, представив Acorn. Эта новая искра инноваций управляется Acorn Labs и предоставляет разработчикам новый способ динамически создавать и делиться своей работой через облачную песочницу.

Стремление Acorn воплощает стремление произвести революцию в облачных вычислениях, сделав их не просто доступными, но и удобными для совместной работы и приятными для разработчиков. В настоящее время он находится на стадии бета-тестирования, проверяя эффективность и действенность.

Уникальная среда проекта Acorn предоставляет разработчикам двухчасовую среду «песочницы», которая включает доступ к 4 ГБ оперативной памяти. Хотя рабочие нагрузки прекращаются по достижении лимита времени, разработчики могут воссоздавать их без каких-либо ограничений, обеспечивая гибкость при разработке проекта.

Более того, Acorn — подходящая платформа для реализации разнообразных проектов. Он расширяет возможности навигации пользователя или имени, предлагая версию «Pro», разработанную с учетом совместной работы. Проектные группы можно легко пригласить, что способствует совместным усилиям в различных приложениях и средах, что может расширить возможности достижения результатов проекта. Версия Pro также включает в себя надежные инструменты управления, обеспечивающие политику контроля доступа на основе ролей.

Acorn подчеркивает ценность DevOps, включающего набор ресурсов для эффективного мониторинга, ведения журналов, управления секретами и управления облаком. Каждый инструмент играет важную роль в поддержании работоспособности и эффективности процесса разработки.

Одной из замечательных особенностей является «Режим разработчика». Этот режим позволяет пользователям работать с приложением непосредственно во время его работы. Разработчики могут синхронизировать изменения в реальном времени, добавлять отладчики и напрямую просматривать журналы. Эта функция способствует прозрачности и оперативности, позволяя разработчикам диагностировать проблемы и немедленно реализовывать решения.

Acorn использует концепцию образов Acorn — идентичных образов, совместимых с OCI, которые могут работать с любым реестром. Единообразный характер этих образов сводит к минимуму риск ошибок и ошибок конфигурации, повышая производительность и эффективность процессов разработки.

Твердо веря в демократизацию облачных технологий, генеральный директор Acorn Labs, Sheng Liang заявил: «С Acorn мы свели на нет эту сложность. Мы сделали так, что пользователям не обязательно быть экспертами в Kubernetes, Terraform, DevOps или AWS, чтобы использовать возможности облачных вычислений. Acorn упрощает использование самых популярных решений облачных вычислений. Отсюда единственное ограничение — это то, что вы решите создать.

В постоянно развивающемся мире технологий платформы no-code и low-code оказались революционными, сделав разработку приложений процессом простым и инновационным. AppMaster, например, стал лидером в этой области. Создавая приложения с нуля при каждом обновлении, платформа AppMaster выделяется тем, что предлагает комплексную интегрированную среду разработки, устраняя технический долг.