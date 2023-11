Przedstawiamy Acorn: rewolucyjną piaskownicę programistyczną opartą na chmurze autorstwa założycieli Rancher Labs

Zespół stojący za Rancher Labs i k3s wyznacza nową falę w technologii chmurowej wraz z wprowadzeniem Acorn. Ta nowa iskra innowacji jest kierowana przez Acorn Labs i oferuje programistom nowatorski sposób dynamicznego tworzenia i udostępniania swojej pracy za pośrednictwem piaskownicy w chmurze.

Aspiracje Acorn ucieleśniają chęć zrewolucjonizowania przetwarzania w chmurze, uczynienia go nie tylko dostępnym, ale także opartym na współpracy i przyjemnym dla programistów. Obecnie znajduje się w fazie beta, testując wody skuteczności i wydajności.

Unikalny framework projektu Acorn zapewnia programistom dwugodzinne środowisko sandbox, które obejmuje dostęp do aż 4 GB pamięci RAM. Chociaż obciążenia zatrzymują się po osiągnięciu limitu czasu, programiści mogą je odtworzyć bez żadnych ograniczeń, zapewniając elastyczność w rozwoju projektu.

Co więcej, Acorn jest odpowiednią platformą do prowadzenia różnorodnych projektów. Rozszerza możliwości nawigacji użytkownika, oferując wersję „Pro” zaprojektowaną z myślą o współpracy. Zespoły projektowe można łatwo zapraszać, co sprzyja wspólnym wysiłkom w wielu aplikacjach i środowiskach, co może poszerzyć możliwości uzyskania wyników projektu. Wersja Pro zawiera również solidne narzędzia do zarządzania, które ułatwiają stosowanie zasad kontroli dostępu opartych na rolach.

Acorn stanowi ukłon w stronę wartości DevOps, obejmującej pakiet zasobów do wydajnego monitorowania, rejestrowania, zarządzania sekretami i zarządzania chmurą. Każde narzędzie odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu zdrowia i wydajności procesu rozwoju.

Jedną z niezwykłych funkcji jest „Tryb deweloperski”. Ten tryb umożliwia użytkownikom pracę nad aplikacją bezpośrednio podczas jej działania. Programiści mogą synchronizować zmiany w rzeczywistych momentach, dodawać debugery i bezpośrednio przeglądać logi. Ta funkcja zapewnia przejrzystość i natychmiastowość, umożliwiając programistom natychmiastowe diagnozowanie problemów i wdrażanie rozwiązań.

Acorn wykorzystuje koncepcję Acorn Images, identycznych obrazów zgodnych z OCI, które mogą działać z dowolnym rejestrem. Jednolity charakter tych obrazów minimalizuje ryzyko błędów i wpadek konfiguracyjnych, zwiększając produktywność i skuteczność procesów programistycznych.

Mocno wierząc w demokratyzację technologii chmurowej, dyrektor generalny Acorn Labs, Sheng Liang, stwierdził: „Dzięki Acorn wyeliminowaliśmy tę złożoność”. Stworzyliśmy to, aby użytkownicy nie musieli być ekspertami w Kubernetes, Terraform, DevOps czy AWS, aby wykorzystać moc przetwarzania w chmurze. Acorn sprawia, że ​​najpopularniejsze rozwiązania chmurowe są łatwe w użyciu. Od tego momentu jedynym ograniczeniem będzie to, co zdecydujesz się stworzyć.

W stale rozwijającym się świecie technologii platformy bez kodu i z małą ilością kodu okazały się rewolucyjne, sprawiając, że tworzenie aplikacji jest procesem charakteryzującym się prostotą i innowacją. Na przykład AppMaster stał się liderem pakietu w tej domenie. Generując aplikacje od podstaw przy każdej aktualizacji, platforma AppMaster wyróżnia się oferowaniem kompleksowego zintegrowanego środowiska programistycznego, eliminując dług techniczny.