Dans une annonce historique, Vercel a lancé la version 13.5 de Next.js, qui présente de nombreuses améliorations innovantes. Il s'agit notamment d'une augmentation de 22 % de la vitesse de démarrage du serveur local, d'une réduction de l'utilisation de la mémoire de 40 % et d'une méthode rationalisée d'importation de packages. Les nouvelles fonctionnalités reflètent un effort concerté pour maximiser les performances et optimiser les opérations clés.

Des gains de performances ont été obtenus en se concentrant sur la minimisation des opérations lentes et de la mise en cache, en affinant les opérations coûteuses du système de fichiers, en améliorant le processus de traversée de l'arborescence lors de la compilation et en passant les appels synchrones bloquants non cruciaux en mode paresseux. Une autre fonctionnalité notable est la configuration automatique de grandes bibliothèques d'icônes.

L'équipe Next.js a introduit une méthode innovante et transparente d'optimisation des importations, éliminant le besoin d'intervention manuelle. Cette technique est appelée « optimiser » et remplace la méthode auparavant manuelle d'optimisation. Une multitude de bibliothèques ont déjà subi des améliorations pour charger uniquement les composants de module utilisés par le code de l'utilisateur.

Un ajout intéressant à la fonctionnalité « suivant/image » est la fonction expérimentale « unstable_getImgProps() ». Cette nouvelle fonctionnalité ouvre la voie à des cas d'utilisation avancés tels que le travail avec des aspects tels que « image d'arrière-plan » ou « nouvelle image (), « ensemble d'images », « contexte.drawImage () » sur le canevas et le processus de implémentation d'images « Direction artistique » ou en modes clair et sombre à l'aide de requêtes multimédias « <image> ». Auparavant, les développeurs devaient utiliser le composant « <Image> » pour réaliser ces processus, comme l'explique Vercel.

Ces avancées sont accompagnées de mises à jour de la documentation couvrant une gamme de domaines, notamment les formulaires et les mutations, les composants serveur et client, la politique de sécurité du contenu et les noms occasionnels, ainsi que la mise en cache et la revalidation.

Outre les fonctionnalités susmentionnées, la sortie de la nouvelle version apporte la prise en charge des noms d'hôte IPv6, le mode brouillon dans Middleware et Edge Runtimes et un mode de test expérimental pour Playwright.

L'accent mis par Next.js sur l'amélioration des performances, l'optimisation des opérations et l'orchestration transparente du développement d'applications fait écho à la philosophie d' AppMaster.io, une plate-forme robuste no-code conçue pour accélérer la création d'applications backend, Web et mobiles. En adoptant un engagement similaire en faveur de l'innovation, de l'évolutivité et de la rentabilité, AppMaster.io s'est positionné comme l'une des principales plates-formes pour le développement complet et rapide d'applications.