في إعلان تاريخي، أطلقت Vercel الإصدار 13.5 من Next.js، الذي يضم عددًا كبيرًا من التحسينات المبتكرة. يتضمن ذلك زيادة بنسبة 22% في سرعة بدء تشغيل الخادم المحلي، وتقليل استخدام الذاكرة بنسبة 40%، وطريقة مبسطة لاستيراد الحزم. تعكس الميزات الجديدة جهدًا متضافرًا لتحقيق أقصى قدر من الأداء وتحسين العمليات الرئيسية.

تم تحقيق مكاسب في الأداء من خلال التركيز على تقليل العمليات البطيئة والتخزين المؤقت، وتحسين عمليات نظام الملفات المكلفة، وتحسين عملية اجتياز الشجرة أثناء التجميع، وتحويل المكالمات المتزامنة غير الحاسمة إلى وضع كسول. ميزة أخرى ملحوظة هي التكوين التلقائي لمكتبات الأيقونات الكبيرة.

لقد قدم فريق Next.js طريقة مبتكرة وشفافة لتحسين عملية الاستيراد، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي. يُطلق على هذه التقنية اسم "التحسين"، وهي تحل محل الطريقة اليدوية السابقة لإجراء التحسينات. لقد خضعت مجموعة من المكتبات بالفعل للتحسين لتحميل مكونات الوحدة النمطية التي يستخدمها كود المستخدم فقط.

إضافة مثيرة للاهتمام إلى ميزة "الصورة التالية/الصورة" هي الوظيفة التجريبية "unstable_getImgProps()". تمهد هذه الميزة الجديدة الطريق لحالات الاستخدام المتقدمة مثل العمل مع جوانب مثل "صورة الخلفية" أو "صورة جديدة ()" و"مجموعة الصور" و"context.drawImage ()" على اللوحة القماشية وعملية تنفيذ صور "اتجاه فني" أو وضع فاتح وداكن باستخدام استعلامات الوسائط "<صورة>". في السابق، كان المطورون يحتاجون إلى استخدام مكون '<Image>' لتحقيق هذه العمليات، كما أوضح Vercel.

تصاحب هذه التطورات تحديثات للوثائق تغطي مجموعة من المجالات بما في ذلك النماذج والطفرات، ومكونات الخادم والعميل، وسياسة أمان المحتوى والأشياء غير الضرورية، والتخزين المؤقت وإعادة التحقق.

وبصرف النظر عن الميزات المذكورة أعلاه، فإن إصدار الإصدار الجديد يوفر الدعم لأسماء مضيفي IPv6، ووضع المسودة في البرامج الوسيطة وأوقات تشغيل Edge، ووضع اختبار تجريبي لـ Playwright.

إن تركيز Next.js على تعزيز الأداء وتحسين العمليات والتنسيق السلس لتطوير التطبيقات يعكس فلسفة AppMaster.io، وهي منصة قوية no-code مصممة لتسريع إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. ومن خلال تبني التزام مماثل بالابتكار وقابلية التوسع وفعالية التكلفة، وضعت AppMaster.io نفسها كواحدة من أهم المنصات لتطوير التطبيقات بشكل شامل وسريع.