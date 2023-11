Next.js 13.5 zorgt voor een snellere opstarttijd en verbeterde efficiëntie van het importeren van pakketten

In een historische aankondiging heeft Vercel Next.js versie 13.5 gelanceerd, die beschikt over een hele reeks innovatieve verbeteringen. Deze omvatten een toename van 22% in de opstartsnelheid van de lokale server, een vermindering van het geheugengebruik met 40% en een gestroomlijnde methode voor het importeren van pakketten. De nieuwe functies weerspiegelen een gezamenlijke inspanning om de prestaties te maximaliseren en belangrijke activiteiten te optimaliseren.

Prestatieverbeteringen zijn bereikt door te focussen op het minimaliseren van langzame bewerkingen en caching, het verfijnen van kostbare bestandssysteembewerkingen, het verbeteren van het proces van het doorlopen van boomstructuren tijdens compilatie, en het verschuiven van niet-cruciale blokkerende synchrone oproepen naar een luie modus. Een ander opvallend kenmerk is de automatische configuratie van grote pictogrambibliotheken.

Het Next.js-team heeft een innovatieve, transparante importoptimalisatiemethode geïntroduceerd, waardoor handmatige tussenkomst overbodig is. Deze techniek heet 'optimize' en vervangt de voorheen handmatige manier om optimalisaties door te voeren. Een groot aantal bibliotheken heeft al verbeteringen ondergaan om alleen modulecomponenten te laden die door de gebruikerscode worden gebruikt.

Een interessante toevoeging aan de 'next/image'-functie is de experimentele functie 'unstable_getImgProps()'. Deze nieuwe functie maakt de weg vrij voor geavanceerde gebruiksscenario's, zoals het werken met aspecten als 'background-image' of 'new Image()', 'image-set', 'context.drawImage()' op het canvas, en het proces van het implementeren van 'Art Direction'- of lichte en donkere modusafbeeldingen met behulp van '<picture>'-mediaquery's. Voorheen moesten ontwikkelaars de component '<Image>' gebruiken om deze processen te realiseren, zoals uitgelegd door Vercel.

Deze verbeteringen gaan gepaard met updates van de documentatie die een reeks gebieden bestrijken, waaronder Formulieren en Mutaties, Server- en Clientcomponenten, Contentbeveiligingsbeleid en Nonces, en Caching en Revalidatie.

Afgezien van de bovengenoemde functies biedt de release van de nieuwe versie ondersteuning voor IPv6-hostnamen, conceptmodus in Middleware en Edge Runtimes, en een experimentele testmodus voor Playwright.

