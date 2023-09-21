Next.js 13.5 ускоряет запуск и повышает эффективность импорта пакетов

В качестве знакового объявления компания Vercel выпустила версию Next.js 13.5, которая может похвастаться множеством инновационных улучшений. К ним относятся увеличение скорости запуска локального сервера на 22 %, сокращение использования памяти на 40 % и упрощенный метод импорта пакетов. Новые функции отражают согласованные усилия по максимизации производительности и оптимизации ключевых операций.

Прирост производительности был достигнут за счет минимизации медленных операций и кэширования, уточнения дорогостоящих операций с файловой системой, улучшения процесса обхода дерева во время компиляции и перевода некритических блокирующих синхронных вызовов в ленивый режим. Еще одна примечательная особенность — автоматическая настройка больших библиотек значков.

Команда Next.js представила инновационный прозрачный метод оптимизации импорта, устраняющий необходимость ручного вмешательства. Этот метод называется «оптимизация» и заменяет ранее существовавший ручной способ оптимизации. Множество библиотек уже подверглись усовершенствованиям, позволяющим загружать только те компоненты модуля, которые использует код пользователя.

Интересным дополнением к функции next/image является экспериментальная функция unstable_getImgProps(). Эта новая функция открывает путь для расширенных вариантов использования, таких как работа с такими аспектами, как «background-image» или «new Image()», «image-set», «context.drawImage()» на холсте и процесс реализация изображений «Художественное направление» или «Светлый и темный режим» с использованием медиа-запросов «<picture>». Раньше разработчикам приходилось использовать компонент «<Image>» для реализации этих процессов, как объяснил Vercel.

Эти улучшения сопровождаются обновлениями документации, охватывающей ряд областей, включая формы и мутации, серверные и клиентские компоненты, политику безопасности контента и одноразовые номера, а также кэширование и повторную проверку.

Помимо вышеупомянутых функций, выпуск новой версии включает поддержку имен хостов IPv6, черновой режим в Middleware и Edge Runtimes, а также экспериментальный тестовый режим для Playwright.

Акцент Next.js на повышении производительности, оптимизации операций и плавной организации разработки приложений перекликается с философией AppMaster.io, надежной платформы no-code, предназначенной для ускорения создания серверных, веб- и мобильных приложений. Приняв аналогичную приверженность инновациям, масштабируемости и экономической эффективности, AppMaster.io позиционирует себя как одна из передовых платформ для комплексной и быстрой разработки приложений.