🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Next.js 13.5 ускоряет запуск и повышает эффективность импорта пакетов

21, сент. 2023
Next.js 13.5 ускоряет запуск и повышает эффективность импорта пакетов

В качестве знакового объявления компания Vercel выпустила версию Next.js 13.5, которая может похвастаться множеством инновационных улучшений. К ним относятся увеличение скорости запуска локального сервера на 22 %, сокращение использования памяти на 40 % и упрощенный метод импорта пакетов. Новые функции отражают согласованные усилия по максимизации производительности и оптимизации ключевых операций.

Прирост производительности был достигнут за счет минимизации медленных операций и кэширования, уточнения дорогостоящих операций с файловой системой, улучшения процесса обхода дерева во время компиляции и перевода некритических блокирующих синхронных вызовов в ленивый режим. Еще одна примечательная особенность — автоматическая настройка больших библиотек значков.

Команда Next.js представила инновационный прозрачный метод оптимизации импорта, устраняющий необходимость ручного вмешательства. Этот метод называется «оптимизация» и заменяет ранее существовавший ручной способ оптимизации. Множество библиотек уже подверглись усовершенствованиям, позволяющим загружать только те компоненты модуля, которые использует код пользователя.

Интересным дополнением к функции next/image является экспериментальная функция unstable_getImgProps(). Эта новая функция открывает путь для расширенных вариантов использования, таких как работа с такими аспектами, как «background-image» или «new Image()», «image-set», «context.drawImage()» на холсте и процесс реализация изображений «Художественное направление» или «Светлый и темный режим» с использованием медиа-запросов «<picture>». Раньше разработчикам приходилось использовать компонент «<Image>» для реализации этих процессов, как объяснил Vercel.

Эти улучшения сопровождаются обновлениями документации, охватывающей ряд областей, включая формы и мутации, серверные и клиентские компоненты, политику безопасности контента и одноразовые номера, а также кэширование и повторную проверку.

Помимо вышеупомянутых функций, выпуск новой версии включает поддержку имен хостов IPv6, черновой режим в Middleware и Edge Runtimes, а также экспериментальный тестовый режим для Playwright.

Акцент Next.js на повышении производительности, оптимизации операций и плавной организации разработки приложений перекликается с философией AppMaster.io, надежной платформы no-code, предназначенной для ускорения создания серверных, веб- и мобильных приложений. Приняв аналогичную приверженность инновациям, масштабируемости и экономической эффективности, AppMaster.io позиционирует себя как одна из передовых платформ для комплексной и быстрой разработки приложений.

Похожие статьи

Google собирается представить приложение Credential Manager, оптимизирующее аутентификацию для пользователей Android
date 27, окт. 2023
Google собирается представить приложение Credential Manager, оптимизирующее аутентификацию для пользователей Android
Google представила свою новейшую инновацию — Credential Manager, призванную упростить и защитить процедуру аутентификации пользователей Android.
Android Security Automation
Datasaur представляет свою лабораторию LLM: решение для настройки приложений диалогового искусственного интеллекта
date 27, окт. 2023
Datasaur представляет свою лабораторию LLM: решение для настройки приложений диалогового искусственного интеллекта
Технологический новатор из Сан-Франциско, компания Datasaur, расширяет свое портфолио, запуская LLM Lab – комплексную платформу для корпоративных клиентов, стремящихся разрабатывать собственные приложения для модели большого языка, похожие на ChatGPT.
AI Software Development
Planview представляет комплексное решение с интегрированным стратегическим видением и реализацией проектов
date 27, окт. 2023
Planview представляет комплексное решение с интегрированным стратегическим видением и реализацией проектов
Planview запустила новое решение Planview Roadmaps, призванное объединить стратегию, командные планы и реализацию на одной единой визуальной платформе.
Productivity Software Business
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь