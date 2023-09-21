Next.js 13.5 带来更快的启动时间和更高的包导入效率

在一项具有里程碑意义的公告中，Vercel 推出了 Next.js 13.5 版本，该版本拥有大量创新增强功能。其中包括本地服务器启动速度提高 22%、内存使用量减少 40%，以及简化的导入包方法。新功能反映了为最大限度地提高性能和优化关键操作而做出的共同努力。

通过专注于最小化缓慢的操作和缓存、改进昂贵的文件系统操作、改进编译期间的树遍历过程以及将非关键的阻塞同步调用转移到惰性模式，已经实现了性能提升。另一个值得注意的功能是自动配置大型图标库。

Next.js 团队引入了创新的透明导入优化方法，无需手动干预。这种技术称为“优化”，它取代了以前实现优化的手动方式。许多库已经经过改进，可以仅加载用户代码使用的模块组件。

“next/image”功能的一个有趣的补充是实验函数“unstable_getImgProps()”。这项新功能为高级用例铺平了道路，例如在画布上处理“background-image”或“new Image()”、“image-set”、“context.drawImage()”等方面，以及使用“<图片>”媒体查询实现“艺术指导”或明暗模式图像。以前，开发人员需要使用“<Image>”组件来实现这些过程，正如 Vercel 所解释的。

伴随这些进步的是文档的更新，涵盖一系列领域，包括表单和突变、服务器和客户端组件、内容安全策略和随机数以及缓存和重新验证。

除了上述功能之外，新版本的发布还带来了对 IPv6 主机名的支持、中间件和边缘运行时的草稿模式以及 Playwright 的实验性测试模式。

Next.js 专注于提高性能、优化操作和无缝编排应用程序开发，这与 AppMaster .io 的理念相呼应， AppMaster.io 是一个强大的no-code平台，旨在加速后端、Web 和移动应用程序的创建。通过对创新、可扩展性和成本效益做出类似的承诺， AppMaster.io 将自己定位为全面、快速的应用程序开发最重要的平台之一。