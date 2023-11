Next.js 13.5 accelera i tempi di avvio e migliora l'efficienza nell'importazione dei pacchetti

Con un annuncio storico, Vercel ha lanciato la versione 13.5 di Next.js, che vanta una serie di miglioramenti innovativi. Questi includono un aumento del 22% della velocità di avvio del server locale, una riduzione dell'utilizzo della memoria del 40% e un metodo semplificato di importazione dei pacchetti. Le nuove funzionalità riflettono uno sforzo concertato per massimizzare le prestazioni e ottimizzare le operazioni chiave.

I miglioramenti delle prestazioni sono stati ottenuti concentrandosi sulla riduzione al minimo delle operazioni lente e della memorizzazione nella cache, perfezionando le costose operazioni del file system, migliorando il processo di attraversamento dell'albero durante la compilazione e spostando le chiamate sincrone di blocco non cruciali in una modalità lazy. Un'altra caratteristica degna di nota è la configurazione automatica di grandi librerie di icone.

Il team Next.js ha introdotto un innovativo metodo trasparente di ottimizzazione dell'importazione, eliminando la necessità di intervento manuale. Questa tecnica è chiamata "ottimizza" e sostituisce il modo precedentemente manuale di effettuare le ottimizzazioni. Una serie di librerie sono già state migliorate per caricare solo i componenti del modulo utilizzati dal codice dell'utente.

Un'aggiunta interessante alla funzionalità 'next/image' è la funzione sperimentale 'unstable_getImgProps()'. Questa nuova funzionalità apre la strada a casi d'uso avanzati come lavorare con aspetti come "immagine di sfondo" o "nuova immagine()", "set di immagini", "context.drawImage()" sull'area di disegno e il processo di implementare immagini in modalità "Art Direction" o Luce e Scuro utilizzando le query multimediali "<immagine>". In precedenza, gli sviluppatori dovevano utilizzare il componente "<Image>" per ottenere questi processi, come spiegato da Vercel.

Ad accompagnare questi progressi ci sono aggiornamenti alla documentazione che coprono una serie di aree tra cui moduli e mutazioni, componenti server e client, policy di sicurezza dei contenuti e nonce, nonché memorizzazione nella cache e riconvalida.

Oltre alle funzionalità sopra menzionate, il rilascio della nuova versione offre il supporto per i nomi host IPv6, la modalità bozza in Middleware e Edge Runtime e una modalità di test sperimentale per Playwright.

