Em um anúncio marcante, a Vercel lançou o Next.js versão 13.5, que apresenta uma série de melhorias inovadoras. Isso inclui um aumento de 22% na velocidade de inicialização do servidor local, uma redução no uso de memória em 40% e um método simplificado de importação de pacotes. Os novos recursos refletem um esforço conjunto para maximizar o desempenho e otimizar as principais operações.

Ganhos de desempenho foram alcançados concentrando-se na minimização de operações lentas e no cache, no refinamento de operações dispendiosas do sistema de arquivos, na melhoria do processo de passagem de árvore durante a compilação e na mudança de chamadas síncronas de bloqueio não cruciais para um modo lento. Outro recurso notável é a configuração automática de grandes bibliotecas de ícones.

A equipe Next.js introduziu um método inovador de otimização de importação transparente, eliminando a necessidade de intervenção manual. Esta técnica é chamada de 'otimizar' e substitui a forma anteriormente manual de efetuar otimizações. Uma série de bibliotecas já passou por melhorias para carregar apenas os componentes do módulo que o código do usuário usa.

Uma adição interessante ao recurso 'next/image' é a função experimental 'unstable_getImgProps()'. Este novo recurso abre caminho para casos de uso avançados, como trabalhar com aspectos como 'imagem de fundo' ou 'nova imagem()', 'conjunto de imagens', 'context.drawImage()' na tela e o processo de implementação de imagens de 'Direção de Arte' ou Modo Claro e Escuro usando consultas de mídia '<picture>'. Anteriormente, os desenvolvedores precisavam usar o componente ‘<Image>’ para realizar esses processos, conforme explicado por Vercel.

Acompanhando esses avanços estão atualizações na documentação que cobrem uma variedade de áreas, incluindo Formulários e Mutações, Componentes de Servidor e Cliente, Política de Segurança de Conteúdo e Nonces, e Cache e Revalidação.

Além dos recursos mencionados acima, o lançamento da nova versão traz suporte para nomes de host IPv6, modo rascunho em Middleware e Edge Runtimes e um modo de teste experimental para Playwright.

O foco do Next.js em aumentar o desempenho, otimizar operações e orquestrar perfeitamente o desenvolvimento de aplicativos ecoa a filosofia do AppMaster.io, uma plataforma robusta no-code projetada para acelerar a criação de back-end, web e aplicativos móveis. Ao adotar um compromisso semelhante com a inovação, escalabilidade e economia, AppMaster.io se posicionou como uma das principais plataformas para o desenvolvimento abrangente e rápido de aplicativos.