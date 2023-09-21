Next.js 13.5 Daha Hızlı Başlatma Süresi ve Gelişmiş Paket İçe Aktarma Verimliliğinin Öncüleri

Vercel, dönüm noktası niteliğindeki bir duyuruyla, bir dizi yenilikçi iyileştirme içeren Next.js 13.5 sürümünü piyasaya sürdü. Bunlar arasında yerel sunucu başlatma hızında %22'lik bir artış, bellek kullanımında %40'lık bir azalma ve paketleri içe aktarmanın kolaylaştırılmış bir yöntemi yer alıyor. Yeni özellikler, performansı en üst düzeye çıkarmaya ve temel işlemleri optimize etmeye yönelik ortak çabayı yansıtıyor.

Yavaş işlemlerin ve önbelleğe almanın en aza indirilmesine, maliyetli dosya sistemi işlemlerinin iyileştirilmesine, derleme sırasında ağaç geçiş sürecinin iyileştirilmesine ve önemli olmayan engelleme eşzamanlı çağrıların tembel moda kaydırılmasına odaklanılarak performans kazanımları elde edilmiştir. Dikkate değer bir diğer özellik ise büyük simge kitaplıklarının otomatik yapılandırılmasıdır.

Next.js ekibi, manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldıran yenilikçi, şeffaf bir içe aktarma optimizasyon yöntemi sundu. Bu tekniğe "optimize etme" adı verilir ve optimizasyonları gerçekleştirmenin daha önce manuel olarak uygulanan yönteminin yerini alır. Yalnızca kullanıcının kodunun kullandığı modül bileşenlerini yüklemek için bir dizi kitaplık halihazırda iyileştirme sürecinden geçmiştir.

'Sonraki/görüntü' özelliğine ilginç bir eklenti de deneysel 'unstable_getImgProps()' işlevidir. Bu yeni özellik, tuval üzerinde 'background-image' veya 'new Image()', 'image-set', 'context.drawImage()' gibi özelliklerle çalışmak ve tuval üzerinde görüntü oluşturma süreci gibi gelişmiş kullanım durumlarının önünü açıyor. '<picture>' medya sorgularını kullanarak 'Sanat Yönetmenliği' veya Açık ve Koyu Mod görüntülerinin uygulanması. Daha önce geliştiricilerin, Vercel tarafından açıklandığı gibi bu süreçleri gerçekleştirmek için '<Image>' bileşenini kullanması gerekiyordu.

Bu gelişmelere eşlik eden, Formlar ve Mutasyonlar, Sunucu ve İstemci Bileşenleri, İçerik Güvenliği Politikası ve Nonce'ler ve Önbelleğe Alma ve Yeniden Doğrulama gibi çeşitli alanları kapsayan belgelerde yapılan güncellemelerdir.

Yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra yeni sürümün piyasaya sürülmesi, IPv6 ana bilgisayar adları için destek, Middleware ve Edge Runtimes'ta taslak modu ve Playwright için deneysel bir test modunu da beraberinde getiriyor.

Next.js'nin performansı artırmaya, işlemleri optimize etmeye ve uygulama geliştirmeyi sorunsuz bir şekilde düzenlemeye odaklanması, arka uç, web ve mobil uygulama oluşturmayı hızlandırmak için tasarlanmış güçlü no-code bir platform olan AppMaster.io felsefesini yansıtıyor. Yeniliğe, ölçeklenebilirliğe ve maliyet etkinliğine benzer bir bağlılığı benimseyen AppMaster.io, kendisini kapsamlı ve hızlı uygulama geliştirme için önde gelen platformlardan biri olarak konumlandırdı.