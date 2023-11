Netlify lance une plateforme innovante pour la construction d'architectures Web modernes

Netlify, leader du développement Web, vient de déployer une plate-forme extraordinaire et unifiée destinée à révolutionner la construction d'architectures Web modulaires de pointe. Cette plateforme est conçue pour rationaliser le processus de développement en reliant le contenu, les sources de données, le code et l'infrastructure. Cela donne aux équipes de développement toutes les ressources dont elles ont besoin pour créer, déployer et gérer des sites Web contemporains.

Connue sous le nom de Netlify Composable Web Platform, elle offre une gamme d'avantages conçus pour transformer la façon dont les architectures Web sont créées. Il s'agit notamment de simplifier le processus de configuration des architectures modulaires, d'accélérer le déploiement et l'entrée sur le marché, d'améliorer la vitesse de chargement des pages Web et d'améliorer la productivité des développeurs. De plus, il offre aux développeurs la liberté de concevoir n'importe quelle application qu'ils envisagent et fournit une base à l'épreuve du temps, garantissant ainsi une pertinence à long terme dans un paysage technologique en évolution rapide.

La plateforme a été conçue pour englober trois composants principaux : Netlify Connect, Netlify Core et Netlify Create. Netlify Connect sert de couche d'intégration pour les données ; Netlify Core fournit un flux de travail de développement cohérent tandis que Netlify Create est un éditeur visuel conçu pour créer, éditer et publier du contenu.

Matt Billmann, co-fondateur et PDG de Netlify, a souligné dans un article de blog l'engagement de l'entreprise à dépasser les attentes des clients avec de superbes expériences numériques. Il a souligné qu'à mesure que la technologie Web progressait, les attentes des consommateurs en matière d'expériences en ligne se sont également accrues. Les gens attendent des expériences plus personnalisées, des processus de paiement plus rapides et une vitesse inégalée. Dans le même esprit, il a déclaré que la vision de Netlify a toujours été d'offrir des solutions permettant aux entreprises de proposer des expériences numériques extraordinaires qui dépassent les attentes des clients.

Alors que la transformation numérique continue de façonner les entreprises et la façon dont les gens interagissent avec la technologie, ces plateformes, comme la nouvelle offre de Netlify et AppMaster, jouent un rôle essentiel dans le soutien au développement et à l'amélioration continus des expériences numériques.