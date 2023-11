Netlify lança plataforma inovadora para construção de arquiteturas web modernas

A Netlify, líder em desenvolvimento web, acaba de lançar uma plataforma extraordinária e unificada criada para revolucionar a construção de arquiteturas web modulares de última geração. Esta plataforma foi projetada para agilizar o processo de desenvolvimento vinculando conteúdo, fontes de dados, código e infraestrutura. Isso dá às equipes de desenvolvimento todos os recursos necessários para construir, implementar e gerenciar sites contemporâneos.

Conhecida como Netlify Composable Web Platform, ela oferece uma série de benefícios projetados para transformar a forma como as arquiteturas web são criadas. Isso inclui simplificar o processo de configuração para arquiteturas modulares, acelerar a implementação e a entrada no mercado, aumentar a velocidade de carregamento da página da Web e melhorar a produtividade do desenvolvedor. Além disso, oferece aos desenvolvedores a liberdade de projetar qualquer aplicativo que imaginarem e fornece uma base preparada para o futuro, garantindo assim relevância a longo prazo em um cenário tecnológico em rápida evolução.

A plataforma foi criada para abranger três componentes principais: Netlify Connect, Netlify Core e Netlify Create. Netlify Connect serve como camada de integração de dados; Netlify Core fornece um fluxo de trabalho de desenvolvimento coeso, enquanto Netlify Create é um editor visual personalizado para criação, edição e publicação de conteúdo.

Matt Billmann, cofundador e CEO da Netlify, destacou em uma postagem no blog o compromisso da empresa em superar as expectativas dos clientes com excelentes experiências digitais. Ele ressaltou que, à medida que a tecnologia web avança, as expectativas dos consumidores em relação às experiências online também aumentam. As pessoas antecipam experiências mais personalizadas, processos de checkout mais rápidos e velocidade incomparável. Em linha com isto, afirmou que a visão da Netlify sempre foi oferecer soluções que permitam às empresas proporcionar experiências digitais extraordinárias que excedam as expectativas dos clientes.

À medida que a transformação digital continua a moldar os negócios e a forma como as pessoas interagem com a tecnologia, estas plataformas, como a nova oferta da Netlify e AppMaster, são fundamentais no apoio ao desenvolvimento contínuo e à melhoria das experiências digitais.