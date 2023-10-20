Netlify 推出用于构建现代 Web 架构的创新平台

Netlify 是 Web 开发领域的领导者，刚刚推出了一个非凡的统一平台，旨在彻底改变最先进的模块化 Web 架构的构建。该平台旨在通过链接内容、数据源、代码和基础设施来简化开发流程。这为开发团队提供了构建、推出和管理当代网站所需的所有资源。

它被称为 Netlify 可组合 Web 平台，提供了一系列旨在改变 Web 架构创建方式的优势。其中包括简化模块化架构的设置过程、加速推出和市场进入、提高网页加载速度以及提高开发人员的工作效率。此外，它还为开发人员提供了设计他们设想的任何应用程序的自由，并提供了面向未来的基础，从而确保在快速发展的技术领域的长期相关性。

该平台经过精心设计，包含三个主要组件：Netlify Connect、Netlify Core 和 Netlify Create。 Netlify Connect 作为数据的集成层； Netlify Core 提供了一致的开发工作流程，而 Netlify Create 是专为创建、编辑和发布内容而定制的可视化编辑器。

Netlify 联合创始人兼首席执行官 Matt Billmann 在一篇博客文章中强调了该公司致力于通过卓越的数字体验超越客户期望。他指出，随着网络技术的进步，消费者对在线体验的期望也同样提高。人们期望更个性化的体验、更快的结账流程和无与伦比的速度。为此，他表示 Netlify 的愿景始终是提供解决方案，使企业能够提供超出客户期望的非凡数字体验。

除了 Netlify 之外，著名的平台AppMaster也出现在no-code工具领域，也彻底改变了创建后端、Web 和移动应用程序的过程。您可以在我们关于最佳无代码后端工具的文章中了解有关此类平台的变革力量的更多信息。

随着数字化转型继续影响企业以及人们与技术交互的方式，这些平台（例如 Netlify 的新产品和AppMaster ）在支持数字体验的持续开发和增强方面发挥着关键作用。