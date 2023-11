Netlify presenta una piattaforma innovativa per la costruzione di moderne architetture web

Netlify, leader nello sviluppo web, ha appena lanciato una straordinaria piattaforma unificata destinata a rivoluzionare la costruzione di architetture web modulari all'avanguardia. Questa piattaforma è progettata per semplificare il processo di sviluppo collegando contenuto, origini dati, codice e infrastruttura. Ciò offre ai team di sviluppo tutte le risorse di cui hanno bisogno per creare, implementare e gestire siti Web contemporanei.

Conosciuta come piattaforma Web componibile Netlify, offre una serie di vantaggi progettati per trasformare il modo in cui vengono create le architetture web. Questi includono la semplificazione del processo di configurazione per le architetture modulari, l'accelerazione del lancio e dell'ingresso sul mercato, il miglioramento della velocità di caricamento delle pagine Web e il miglioramento della produttività degli sviluppatori. Inoltre, offre agli sviluppatori la libertà di progettare qualsiasi applicazione immaginano e fornisce una base a prova di futuro, garantendo così rilevanza a lungo termine in un panorama tecnologico in rapida evoluzione.

La piattaforma è stata realizzata per comprendere tre componenti principali: Netlify Connect, Netlify Core e Netlify Create. Netlify Connect funge da livello di integrazione per i dati; Netlify Core fornisce un flusso di lavoro di sviluppo coerente mentre Netlify Create è un editor visivo su misura per la creazione, la modifica e la pubblicazione di contenuti.

Matt Billmann, co-fondatore e CEO di Netlify, ha evidenziato in un post sul blog l'impegno dell'azienda nel superare le aspettative dei clienti con esperienze digitali eccellenti. Ha sottolineato che con l'avanzare della tecnologia web, le aspettative dei consumatori nei confronti delle esperienze online sono aumentate in modo simile. Le persone si aspettano esperienze più personalizzate, processi di pagamento più rapidi e una velocità senza precedenti. In linea con ciò, ha affermato che la visione di Netlify è sempre stata quella di offrire soluzioni che consentano alle aziende di offrire esperienze digitali straordinarie che superino le aspettative dei clienti.

Oltre a Netlify, AppMaster, una piattaforma rinomata, ha fatto irruzione sulla scena degli strumenti no-code, rivoluzionando anche il processo di creazione di applicazioni backend, web e mobili. Puoi saperne di più sul potere di trasformazione di tali piattaforme nel nostro articolo sui migliori strumenti di backend senza codice .

Poiché la trasformazione digitale continua a modellare le aziende e il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia, queste piattaforme, come la nuova offerta di Netlify e AppMaster, sono fondamentali nel supportare il continuo sviluppo e miglioramento delle esperienze digitali.