Netlify, Modern Web Mimarilerinin İnşasına Yönelik Yenilikçi Platformu Tanıttı

Web geliştirme alanında lider olan Netlify, son teknoloji ürünü, modüler web mimarilerinin yapımında devrim yaratacak olağanüstü, birleşik bir platform setini kısa süre önce kullanıma sundu. Bu platform, içerik, veri kaynakları, kod ve altyapıyı birbirine bağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu, geliştirme ekiplerine çağdaş web siteleri oluşturmak, kullanıma sunmak ve yönetmek için ihtiyaç duydukları tüm kaynakları sağlar.

Netlify Şekillendirilebilir Web Platformu olarak bilinen bu platform, web mimarilerinin oluşturulma şeklini dönüştürmek üzere tasarlanmış bir dizi avantaj sunar. Bunlar arasında modüler mimariler için kurulum sürecinin basitleştirilmesi, kullanıma sunulmasının ve pazara girişin hızlandırılması, web sayfası yükleme hızının artırılması ve geliştirici üretkenliğinin artırılması yer alıyor. Ek olarak, geliştiricilere hayal ettikleri herhangi bir uygulamayı tasarlama özgürlüğü sunar ve geleceğe yönelik bir temel sağlayarak hızla gelişen teknoloji ortamında uzun vadeli uygunluk sağlar.

Platform üç ana bileşeni kapsayacak şekilde tasarlandı: Netlify Connect, Netlify Core ve Netlify Create. Netlify Connect, veriler için bütünleştirici katman görevi görür; Netlify Core, uyumlu bir geliştirme iş akışı sağlarken Netlify Create, içerik oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için özel olarak tasarlanmış bir görsel düzenleyicidir.

Netlify'ın kurucu ortağı ve CEO'su Matt Billmann, bir blog yazısında şirketin mükemmel dijital deneyimlerle müşteri beklentilerini aşma konusundaki kararlılığını vurguladı. Web teknolojisi geliştikçe tüketicilerin çevrimiçi deneyimlerden beklentilerinin de benzer şekilde arttığına dikkat çekti. İnsanlar daha kişiselleştirilmiş deneyimler, daha hızlı ödeme süreçleri ve benzersiz bir hız bekliyor. Bu doğrultuda Netlify'ın vizyonunun her zaman işletmelerin müşteri beklentilerini aşan olağanüstü dijital deneyimler sunmasına olanak tanıyan çözümler sunmak olduğunu belirtti.

Netlify'ın ötesinde, tanınmış bir platform olan AppMaster, no-code araçlar sahnesine çıktı ve aynı zamanda arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma sürecinde devrim yarattı. Bu tür platformların dönüştürücü gücü hakkında daha fazla bilgiyi kodsuz en iyi arka uç araçlarına ilişkin makalemizde öğrenebilirsiniz.

Dijital dönüşüm, işletmeleri ve insanların teknolojiyle etkileşim biçimini şekillendirmeye devam ederken, Netlify'ın yeni teklifi ve AppMaster gibi bu platformlar, dijital deneyimlerin sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemede çok önemli.