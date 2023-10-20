Netlify представляет инновационную платформу для создания современных веб-архитектур

Netlify, лидер в области веб-разработки, только что представил необычную унифицированную платформу, призванную произвести революцию в построении современных модульных веб-архитектур. Эта платформа предназначена для оптимизации процесса разработки путем связывания контента, источников данных, кода и инфраструктуры. Это дает командам разработчиков все ресурсы, необходимые для создания, развертывания и управления современными веб-сайтами.

Известная как составная веб-платформа Netlify, она предлагает ряд преимуществ, призванных изменить способ создания веб-архитектур. К ним относятся упрощение процесса установки модульных архитектур, ускорение развертывания и выхода на рынок, повышение скорости загрузки веб-страниц и повышение производительности разработчиков. Кроме того, он дает разработчикам свободу создавать любое приложение, которое они задумают, и обеспечивает основу, ориентированную на будущее, тем самым обеспечивая долгосрочную актуальность в быстро развивающейся технологической среде.

Платформа была создана с учетом трех основных компонентов: Netlify Connect, Netlify Core и Netlify Create. Netlify Connect служит интегрирующим слоем данных; Netlify Core обеспечивает целостный рабочий процесс разработки, а Netlify Create — визуальный редактор, предназначенный для создания, редактирования и публикации контента.

Мэтт Биллманн, соучредитель и генеральный директор Netlify, подчеркнул в своем блоге стремление компании превзойти ожидания клиентов благодаря превосходному цифровому опыту. Он отметил, что по мере развития веб-технологий ожидания потребителей от онлайн-опыта также возросли. Люди ожидают более персонализированного опыта, более быстрого процесса оформления заказа и беспрецедентной скорости. В связи с этим он заявил, что целью Netlify всегда было предлагать решения, которые позволяют предприятиям предоставлять исключительные цифровые возможности, превосходящие ожидания клиентов.

Помимо Netlify, AppMaster, известная платформа, вышла на сцену инструментов no-code, также произведя революцию в процессе создания серверных, веб- и мобильных приложений. Вы можете узнать больше о преобразующей силе таких платформ в нашей статье о лучших бэкэнд-инструментах без кода .

Поскольку цифровая трансформация продолжает формировать бизнес и то, как люди взаимодействуют с технологиями, эти платформы, такие как новое предложение Netlify и AppMaster, играют решающую роль в поддержке постоянного развития и улучшения цифрового опыта.