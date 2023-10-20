Netlify تطلق منصة مبتكرة لأول مرة لبناء بنيات الويب الحديثة

أطلقت شركة Netlify، الشركة الرائدة في تطوير الويب، للتو منصة موحدة استثنائية تهدف إلى إحداث ثورة في بناء بنيات الويب المعيارية الحديثة. تم تصميم هذا النظام الأساسي لتبسيط عملية التطوير من خلال ربط المحتوى ومصادر البيانات والتعليمات البرمجية والبنية التحتية. يمنح هذا فرق التطوير جميع الموارد التي يحتاجونها لإنشاء مواقع الويب المعاصرة ونشرها وإدارتها.

يُعرف باسم Netlify Composable Web Platform، وهو يقدم مجموعة من المزايا المصممة لتحويل كيفية إنشاء بنيات الويب. يتضمن ذلك تبسيط عملية الإعداد للبنى المعيارية، وتسريع عملية الطرح والدخول إلى السوق، وتعزيز سرعة تحميل صفحة الويب، وتحسين إنتاجية المطورين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر للمطورين الحرية في تصميم أي تطبيق يتصورونه ويوفر أساسًا مقاومًا للمستقبل، وبالتالي ضمان ملاءمة طويلة المدى في مشهد تكنولوجي سريع التطور.

تم تصميم النظام الأساسي ليشمل ثلاثة مكونات رئيسية: Netlify Connect وNetlify Core وNetlify Create. يعمل Netlify Connect كطبقة متكاملة للبيانات؛ يوفر Netlify Core سير عمل تطوير متماسك بينما Netlify Create هو محرر مرئي مصمم لإنشاء المحتوى وتحريره ونشره.

أبرز مات بيلمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Netlify، في منشور بالمدونة التزام الشركة بتجاوز توقعات العملاء من خلال تجارب رقمية رائعة. وأشار إلى أنه مع تقدم تكنولوجيا الويب، زادت توقعات المستهلكين من التجارب عبر الإنترنت بالمثل. يتوقع الأشخاص تجارب أكثر تخصيصًا، وعمليات دفع أسرع، وسرعة لا مثيل لها. وتماشيًا مع ذلك، ذكر أن رؤية Netlify كانت دائمًا تتمثل في تقديم حلول تمكن الشركات من تقديم تجارب رقمية غير عادية تتجاوز توقعات العملاء.

بعيدًا عن Netlify، ظهرت AppMaster ، وهي منصة مشهورة، على ساحة الأدوات no-code ، وأحدثت أيضًا ثورة في عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يمكنك معرفة المزيد حول القوة التحويلية لهذه المنصات في مقالتنا حول أفضل أدوات الواجهة الخلفية بدون تعليمات برمجية .

مع استمرار التحول الرقمي في تشكيل الأعمال التجارية والطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع التكنولوجيا، فإن هذه المنصات، مثل عرض Netlify الجديد و AppMaster ، تلعب دورًا محوريًا في دعم التطوير المستمر وتعزيز التجارب الرقمية.