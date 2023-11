Netlify introduceert innovatief platform voor de constructie van moderne webarchitecturen

Netlify, een leider op het gebied van webontwikkeling, heeft zojuist een buitengewoon, uniform platform uitgerold dat een revolutie teweeg zal brengen in de constructie van ultramoderne, modulaire webarchitecturen. Dit platform is ontworpen om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen door inhoud, gegevensbronnen, code en infrastructuur te koppelen. Dit geeft ontwikkelingsteams alle middelen die ze nodig hebben om hedendaagse websites te bouwen, uit te rollen en te beheren.

Het staat bekend als het Netlify Composable Web Platform en biedt een reeks voordelen die zijn ontworpen om de manier waarop webarchitecturen worden gemaakt te transformeren. Deze omvatten het vereenvoudigen van het installatieproces voor modulaire architecturen, het versnellen van de uitrol en markttoegang, het verbeteren van de laadsnelheid van webpagina’s en het verbeteren van de productiviteit van ontwikkelaars. Bovendien biedt het ontwikkelaars de vrijheid om elke applicatie die zij voor ogen hebben te ontwerpen en biedt het een basis die toekomstbestendig is, waardoor de relevantie op lange termijn in een snel evoluerend technologielandschap wordt gegarandeerd.

Het platform is zo ontworpen dat het drie hoofdcomponenten omvat: Netlify Connect, Netlify Core en Netlify Create. Netlify Connect fungeert als de integrerende laag voor data; Netlify Core biedt een samenhangende ontwikkelingsworkflow, terwijl Netlify Create een visuele editor is die is afgestemd op het maken, bewerken en publiceren van inhoud.

Matt Billmann, mede-oprichter en CEO van Netlify, benadrukte in een blogpost de toewijding van het bedrijf om de verwachtingen van klanten te overtreffen met fantastische digitale ervaringen. Hij wees erop dat naarmate de webtechnologie zich verder heeft ontwikkeld, de verwachtingen van consumenten ten aanzien van online ervaringen eveneens zijn toegenomen. Mensen verwachten meer gepersonaliseerde ervaringen, snellere afrekenprocessen en ongeëvenaarde snelheid. In lijn hiermee verklaarde hij dat de visie van Netlify altijd is geweest om oplossingen aan te bieden waarmee bedrijven buitengewone digitale ervaringen kunnen bieden die de verwachtingen van de klant overtreffen.

Terwijl digitale transformatie bedrijven en de manier waarop mensen omgaan met technologie blijft bepalen, zijn deze platforms, net als het nieuwe aanbod van Netlify en AppMaster, cruciaal bij het ondersteunen van de voortdurende ontwikkeling en verbetering van digitale ervaringen.