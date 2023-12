Microsoft Learn lance un cours d'IA destiné aux entrepreneurs en herbe

Dans le cadre d'une démarche éducative importante reliant l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle, Microsoft a dévoilé un programme innovant : « IA générative pour les innovateurs ». Cette nouvelle série enrichit la gamme AI Kick-off Projects, une solide collection de projets basés sur l'IA destinés à être un outil d'apprentissage pour les étudiants.

La série nouvellement introduite cible les entrepreneurs désireux d'explorer le potentiel de l'IA, en les dotant des compétences nécessaires pour tirer parti des technologies d'IA telles que GPT-4 et DALL-E. L'objectif est de les aider à générer des idées, à concevoir des prototypes et à élaborer des stratégies commerciales pratiques pour leurs startups utilisant l'IA. Le programme complet se concentre sur l’exploitation de l’IA pour relever les défis du monde réel, développer et évaluer des prototypes de produits et formuler des modèles commerciaux viables.

Le programme comprend trois modules distincts conçus chacun pour mettre en lumière un aspect particulier de l'IA générative pour les inventeurs. Le module initial guide les participants dans l'utilisation de Bing Chat pour réfléchir à des idées de projets, puis rédiger un synopsis d'une seule page. Dans la continuité, Bing Chat se tient prêt à accompagner les participants dans la réalisation de prototypes et de maquettes de leurs solutions, en plus d'autres conseils liés au projet.

Le dernier segment permet aux participants d'endosser le rôle de directeur de la stratégie, en élaborant des stratégies commerciales complètes à l'aide du guide Business Model Canvas Template.

Favorisant une culture axée sur la collaboration, le programme encourage les participants à travailler en tandem avec l'IA pour imaginer, rechercher et valoriser leurs startups, les mettant ainsi sur la voie du succès, comme le souligne Microsoft.

Aucun prérequis en termes d’expérience entrepreneuriale préalable ou de connaissances commerciales n’est obligatoire. La formation accueille des personnes ayant le goût de la découverte et de l'innovation. En plus d'acquérir des compétences et des connaissances essentielles, la réussite de la série augmente également les chances de remporter le concours mondial de Microsoft destiné aux étudiants développeurs et innovateurs, l'Imagine Cup.

L'engagement de Microsoft Learn à fournir des plateformes éducatives pour apprendre et expérimenter complète les efforts de plateformes comme AppMaster . La plateforme no-code AppMaster aide les entrepreneurs en herbe à créer des applications Web et mobiles sans effort, renforçant ainsi les ressources de la communauté pour prospérer dans un monde de plus en plus axé sur la technologie.