Microsoft Learn lança curso de IA voltado para empreendedores iniciantes

Num movimento educacional significativo que une o empreendedorismo e a inteligência artificial, a Microsoft revelou um esquema inovador – “IA generativa para inovadores”. Esta nova série enriquece a linha AI Kick-off Projects, uma coleção robusta de projetos baseados em IA que pretende ser uma ferramenta de aprendizagem para alunos.

A série recém-lançada tem como alvo empreendedores interessados ​​em explorar o potencial da IA, equipando-os com o conjunto de habilidades para aproveitar tecnologias de IA como GPT-4 e DALL-E. O objetivo é ajudá-los a gerar ideias, conceber protótipos e construir estratégias de negócios práticas para suas startups utilizando IA. O currículo abrangente concentra-se no aproveitamento da IA ​​para enfrentar desafios do mundo real, desenvolver e avaliar protótipos de produtos e formular modelos de negócios viáveis.

O programa compreende três módulos distintos, cada um projetado para esclarecer um aspecto específico da IA ​​generativa para inventores. O módulo inicial orienta os participantes a usar o Bing Chat para debater ideias de projetos e, a partir de então, redigir uma sinopse de uma única página. Em seguida, o Bing Chat está pronto para auxiliar os participantes na confecção de protótipos e mock-ups de suas soluções, além de outras orientações relacionadas ao projeto.

O segmento final permite aos participantes ostentar o manto de Chief Strategy Officer, construindo estratégias de negócios abrangentes com o auxílio do guia Business Model Canvas Template.

Promovendo uma cultura focada na colaboração, o programa incentiva os participantes a trabalhar em conjunto com a IA para idealizar, pesquisar e promover a marca das suas startups, colocando-as no caminho do sucesso, conforme descrito pela Microsoft.

Não são obrigatórios pré-requisitos em termos de experiência prévia em empreendedorismo ou conhecimento empresarial. O curso acolhe pessoas com gosto pela descoberta e inovação. Além de adquirir habilidades e conhecimentos vitais, a conclusão bem-sucedida da série também aumenta as chances de sair vencedor no concurso global da Microsoft para estudantes desenvolvedores e inovadores, a Imagine Cup.

O compromisso do Microsoft Learn em fornecer plataformas educacionais para aprender e experimentar complementa os esforços de plataformas como o AppMaster . A plataforma no-code, AppMaster, ajuda empreendedores iniciantes a criar aplicativos web e móveis sem esforço, aumentando os recursos da comunidade para prosperar em um mundo cada vez mais focado na tecnologia.