Microsoft Learn представляет курс по искусственному интеллекту, предназначенный для начинающих предпринимателей

В рамках важного образовательного шага, соединяющего предпринимательство и искусственный интеллект, Microsoft представила инновационную схему — «Генераторный искусственный интеллект для новаторов». Эта новая серия дополняет линейку стартовых проектов искусственного интеллекта — обширную коллекцию проектов на основе искусственного интеллекта, предназначенных в качестве инструмента обучения для студентов.

Недавно представленная серия предназначена для предпринимателей, стремящихся изучить потенциал искусственного интеллекта, и дает им набор навыков для использования таких технологий искусственного интеллекта, как GPT-4 и DALL-E. Цель — помочь им генерировать идеи, разрабатывать прототипы и разрабатывать практические бизнес-стратегии для своих стартапов с использованием ИИ. Комплексная учебная программа фокусируется на использовании искусственного интеллекта для решения реальных задач, разработки и оценки прототипов продуктов, а также формулирования жизнеспособных бизнес-моделей.

Программа состоит из трех отдельных модулей, каждый из которых предназначен для того, чтобы пролить свет на конкретный аспект генеративного ИИ для изобретателей. Начальный модуль помогает участникам использовать чат Bing для мозгового штурма идей проекта, а затем составить одностраничный синопсис. В связи с этим Bing Chat готов помочь участникам в создании прототипов и макетов их решений, а также получить другие рекомендации, связанные с проектом.

Последний сегмент позволяет участникам носить мантию директора по стратегии, создавая комплексные бизнес-стратегии с помощью руководства по шаблону бизнес-модели.

Развивая культуру, ориентированную на сотрудничество, программа поощряет участников работать в тандеме с искусственным интеллектом для разработки идей, исследований и брендинга своих стартапов, направляя их на путь к успеху, как это описано в Microsoft.

Никакие предварительные условия с точки зрения предыдущего предпринимательского опыта или бизнес-знаний не являются обязательными. На курс приглашаются люди, стремящиеся к открытиям и инновациям. Помимо приобретения жизненно важных навыков и знаний, успешное завершение серии также повышает шансы на победу в глобальном конкурсе Microsoft для студентов-разработчиков и новаторов Imagine Cup.

Обязательство Microsoft Learn предоставлять образовательные платформы для обучения и экспериментов дополняет усилия таких платформ, как AppMaster . Платформа no-code AppMaster помогает начинающим предпринимателям легко создавать веб- и мобильные приложения, увеличивая ресурсы сообщества для процветания в мире, который становится все более ориентированным на технологии.