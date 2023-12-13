Microsoft Learn, Yetişen Girişimcilere Yönelik Yapay Zeka Kursunu Başlattı

Microsoft, girişimcilik ile yapay zeka arasında köprü kuran önemli bir eğitim hamlesiyle yenilikçi bir plan başlattı: 'Yenilikçiler için Üretken Yapay Zeka'. Bu yeni seri, öğrenciler için bir öğrenme aracı olarak tasarlanan yapay zeka tabanlı projelerin güçlü bir koleksiyonu olan Yapay Zeka Başlangıç ​​Projeleri serisini zenginleştiriyor.

Yeni tanıtılan seri, yapay zekanın potansiyelini keşfetmeye istekli girişimcileri hedef alıyor ve onları GPT-4 ve DALL-E gibi yapay zeka teknolojilerinden yararlanacak becerilerle donatıyor. Amaç, yapay zekayı kullanarak yeni girişimleri için fikir üretmelerine, prototipler tasarlamalarına ve pratik iş stratejileri oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Kapsamlı müfredat, gerçek dünyadaki zorlukların üstesinden gelmek, ürün prototiplerini geliştirip değerlendirmek ve uygulanabilir iş modellerini formüle etmek için yapay zekadan yararlanmaya odaklanıyor.

Program, her biri mucitler için üretken yapay zekanın belirli bir yönüne ışık tutmak üzere tasarlanmış üç ayrı modülden oluşuyor. İlk modül, katılımcılara proje fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmak için Bing Chat'i kullanmaları ve ardından tek sayfalık bir özet oluşturmaları konusunda rehberlik eder. Bunu takiben Bing Chat, projeyle ilgili diğer rehberliğin yanı sıra katılımcılara çözümleri için prototip ve maket oluşturma konusunda yardımcı olmaya hazırdır.

Son bölüm, katılımcıların İş Modeli Kanvası Şablonu kılavuzunun yardımıyla kapsamlı iş stratejileri oluşturarak Baş Strateji Görevlisi rolünü üstlenmelerine olanak tanır.

İşbirliği odaklı bir kültürü teşvik eden program, Microsoft'un ana hatlarıyla belirttiği gibi katılımcıları, girişimlerini fikir edinmek, araştırmak ve markalamak için yapay zeka ile birlikte çalışmaya teşvik ederek onları başarıya giden yola koymaya teşvik ediyor.

Önceki girişimcilik deneyimi veya iş bilgisi açısından hiçbir ön koşul zorunlu değildir. Kurs, keşif ve yenilik tutkusuna sahip insanları ağırlıyor. Serinin başarıyla tamamlanması, hayati önem taşıyan beceri ve bilgi edinmenin yanı sıra Microsoft'un öğrenci geliştiriciler ve yenilikçilere yönelik küresel yarışması Imagine Cup'ta birinci olma şansını da artırıyor.

Microsoft Learn'ün öğrenme ve deneme amaçlı eğitim platformları sağlama taahhüdü, AppMaster gibi platformların çabalarını tamamlamaktadır. no-code platform AppMaster, gelişmekte olan girişimcilerin zahmetsizce web ve mobil uygulamalar oluşturmasına yardımcı olarak, giderek teknoloji odaklı bir dünyada başarılı olmak için topluluğun kaynaklarına katkıda bulunuyor.