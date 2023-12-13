تطلق Microsoft Learn لأول مرة دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي تستهدف رواد الأعمال الناشئين

في خطوة تعليمية هامة تربط بين ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، كشفت مايكروسوفت النقاب عن مخطط مبتكر بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي للمبتكرين". تعمل هذه السلسلة الجديدة على إثراء مجموعة مشاريع إطلاق الذكاء الاصطناعي، وهي مجموعة قوية من المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي والمخصصة لتكون أداة تعليمية للطلاب.

تستهدف السلسلة المقدمة حديثًا رواد الأعمال الحريصين على استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بمجموعة المهارات اللازمة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل GPT-4 وDALL-E. الهدف هو مساعدتهم على توليد الأفكار، وابتكار النماذج الأولية، وبناء استراتيجيات عمل عملية لشركاتهم الناشئة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يركز المنهج الشامل على تسخير الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات العالم الحقيقي، وتطوير وتقييم نماذج المنتجات الأولية، وصياغة نماذج أعمال قابلة للتطبيق.

يتألف البرنامج من ثلاث وحدات متميزة تم تصميم كل منها لتسليط الضوء على جانب معين من الذكاء الاصطناعي التوليدي للمخترعين. ترشد الوحدة الأولية المشاركين إلى استخدام Bing Chat لطرح أفكار المشروع، وبعد ذلك، إنشاء ملخص من صفحة واحدة. بناءً على ذلك، فإن Bing Chat على استعداد لمساعدة المشاركين في صنع النماذج الأولية والنماذج لحلولهم، إلى جانب الإرشادات الأخرى المتعلقة بالمشروع.

يتيح الجزء الأخير للمشاركين ارتداء عباءة كبير مسؤولي الإستراتيجية، وبناء استراتيجيات عمل شاملة بمساعدة دليل نموذج نموذج الأعمال.

من خلال تعزيز ثقافة تركز على التعاون، يشجع البرنامج المشاركين على العمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي من أجل التفكير والبحث والعلامة التجارية لشركاتهم الناشئة، ووضعهم على طريق النجاح، على النحو المبين من قبل مايكروسوفت.

لا توجد متطلبات مسبقة من حيث الخبرة السابقة في مجال ريادة الأعمال أو المعرفة التجارية إلزامية. ترحب الدورة بالأشخاص المتحمسين للاكتشاف والابتكار. وبصرف النظر عن اكتساب المهارات والمعرفة الحيوية، فإن إكمال السلسلة بنجاح يزيد أيضًا من فرص الوصول إلى القمة في مسابقة Microsoft العالمية للطلاب المطورين والمبتكرين، كأس التخيل.

إن التزام Microsoft Learn بتوفير منصات تعليمية للتعلم والتجربة يكمل جهود الأنظمة الأساسية مثل AppMaster . تساعد المنصة no-code ، AppMaster ، رواد الأعمال الناشئين على إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة دون عناء، مما يضيف إلى موارد المجتمع لتحقيق النجاح في عالم يركز بشكل متزايد على التكنولوجيا.