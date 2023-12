Microsoft Learn lancia un corso sull'intelligenza artificiale rivolto agli imprenditori in erba

Con un'importante mossa educativa che unisce imprenditorialità e intelligenza artificiale, Microsoft ha presentato uno schema innovativo: "Generative AI for Innovators". Questa nuova serie arricchisce la gamma AI Kick-off Projects, una solida raccolta di progetti basati sull'intelligenza artificiale intesi come strumento di apprendimento per gli studenti.

La serie appena introdotta si rivolge agli imprenditori desiderosi di esplorare il potenziale dell'intelligenza artificiale, dotandoli delle competenze necessarie per sfruttare le tecnologie di intelligenza artificiale come GPT-4 e DALL-E. L’obiettivo è aiutarli a generare idee, ideare prototipi e costruire strategie di business pratiche per le loro startup utilizzando l’intelligenza artificiale. Il curriculum completo si concentra sullo sfruttamento dell'intelligenza artificiale per affrontare le sfide del mondo reale, sviluppare e valutare prototipi di prodotto e formulare modelli di business realizzabili.

Il programma comprende tre moduli distinti, ciascuno progettato per far luce su un aspetto particolare dell'intelligenza artificiale generativa per gli inventori. Il modulo iniziale guida i partecipanti a utilizzare Bing Chat per scambiare idee di progetto e, successivamente, a comporre una sinossi di una sola pagina. Successivamente, Bing Chat è pronta ad assistere i partecipanti nella realizzazione di prototipi e modelli per le loro soluzioni, oltre ad altre indicazioni relative al progetto.

Il segmento finale consente ai partecipanti di indossare il ruolo di Chief Strategy Officer, costruendo strategie aziendali complete con l'aiuto della guida del modello di tela del modello di business.

Promuovendo una cultura incentrata sulla collaborazione, il programma incoraggia i partecipanti a lavorare in tandem con l’intelligenza artificiale per ideare, ricercare e marchiare le loro startup, avviandole sulla strada del successo, come delineato da Microsoft.

Non sono obbligatori prerequisiti in termini di precedente esperienza imprenditoriale o conoscenza aziendale. Il corso accoglie persone con un gusto per la scoperta e l'innovazione. Oltre ad acquisire competenze e conoscenze vitali, il completamento con successo della serie aumenta anche le possibilità di vincere il concorso globale di Microsoft per studenti sviluppatori e innovatori, l'Imagine Cup.

