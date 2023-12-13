Microsoft Learn 推出针对崭露头角的企业家的人工智能课程

在连接创业和人工智能的一项重大教育举措中，微软推出了一项创新计划——“创新者的生成式人工智能”。这个新系列丰富了人工智能启动项目范围，这是一系列基于人工智能的项目，旨在作为学生的学习工具。

新推出的系列针对热衷于探索人工智能潜力的企业家，让他们具备利用 GPT-4 和 DALL-E 等人工智能技术的技能。目的是帮助他们利用人工智能为初创公司产生想法、设计原型并构建实用的商业策略。综合课程的重点是利用人工智能解决现实世界的挑战，开发和评估产品原型，并制定可行的商业模式。

该计划由三个不同的模块组成，每个模块旨在为发明者阐明生成人工智能的特定方面。初始模块引导参与者使用 Bing Chat 集思广益项目想法，然后撰写单页概要。接下来，除了其他与项目相关的指导外，Bing Chat 还随时准备协助参与者为其解决方案制作原型和模型。

最后一部分让参与者扮演首席战略官的角色，在商业模式画布模板指南的帮助下构建全面的业务战略。

正如微软所概述的那样，该计划培养了一种以协作为中心的文化，鼓励参与者与人工智能合作，构思、研究和品牌化他们的初创公司，帮助他们走上成功之路。

先前的创业经验或商业知识方面的先决条件不是强制性的。该课程欢迎热衷于发现和创新的人们。除了获得重要的技能和知识之外，成功完成该系列课程还增加了在 Microsoft 面向学生开发者和创新者的全球竞赛 Imagine Cup 中脱颖而出的机会。

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